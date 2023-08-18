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«Как зовут тебя, крошка?»: спасатели в Кургане вытащили женщину, провалившуюся в колодец по пути на дачу

«Как зовут тебя, крошка?»: спасатели в Кургане вытащили женщину, провалившуюся в колодец по пути на дачу

Автор:
18 августа 2023 09:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   колодец   курган   помощь   провалилась   спасатели   
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К счастью, колодец оказался неглубокий и без воды.

Женщина смогла позвонить в МЧС и даже корректировала спасателей по телефону, чтобы ее быстрее отыскали.

Спасатели благополучно достали женщину и даже пошутили, что она нарядилась, как на дискотеку. Сообщается, что с дачницей все в порядке, она только немного испугалась.

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Метки: Видео   колодец   курган   помощь   провалилась   спасатели   
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2  комментария
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14k
GROMOZEKA 58 минут назад
Хорошо, что всё хорошо закончилось.
Колодец то хоть закрыли, или обозначили как-нибудь?
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−16
vivubud 4 минуты назад
у бабина ! ...
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