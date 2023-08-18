«Как зовут тебя, крошка?»: спасатели в Кургане вытащили женщину, провалившуюся в колодец по пути на дачу

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К счастью, колодец оказался неглубокий и без воды.
Женщина смогла позвонить в МЧС и даже корректировала спасателей по телефону, чтобы ее быстрее отыскали.
Спасатели благополучно достали женщину и даже пошутили, что она нарядилась, как на дискотеку. Сообщается, что с дачницей все в порядке, она только немного испугалась.
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Колодец то хоть закрыли, или обозначили как-нибудь?