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Главная > Видео
Пранк пошёл не по плану

Пранк пошёл не по плану

Автор:
24 апреля 2023 12:46
Метки: prank   Реакция   Сеть   видео   помощь   пранкер   фейл   
1413
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1

Пранкер решил подшутить над случайным прохожим и накинул на него нечто, напоминающее сеть. Мужчина не оценил шутку и попытался догнать незнакомца. Произошедшее далее действие запомнилось шутнику надолго.

Очевидец запечатлел неожиданную реакцию мужчины на дурацкую выходку.

Источник:

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Метки: prank   Реакция   Сеть   видео   помощь   пранкер   фейл   
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20  комментариев
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13k
котегRUS Час назад
почаще с ними надо так..
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1k
Moon24 2 минуты назад
Супер ) Надо было еще по яйцам пару раз вломить со всей силы )
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388k
Алексей 3 минуты назад
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334
Вася Васильев 12 минут назад
полосатый прям капитальный красавчик )))
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3k
Александр 15 минут назад
Видео и архивов ютуба.Ещё на 3310 снимали.
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4k
Макс 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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1k
svarog19692007 21 минуту назад
Столетний "баян"....
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12k
Shtoppi Полчаса назад
етить-колотить!!! этому видео сколько уже лет? 10 или 15? старое, но юкку всяким лузерам дрочить помогает, раз его до сих пор постят.
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37k
Седой Полчаса назад
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28k
Levyathan 42 минуты назад
невыносимо четко!
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10k
Игорь 42 минуты назад
этому видео -сто лет, с возвращением на Землю
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3k
Вовака 44 минуты назад
Аффтор с подключением
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27k
Киры4 52 минуты назад
Проснулось древнее зло.
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Нормально досталось долбодятлу )))
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Опля чел ты что из анабиоза вышел)))
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1k
Антон Час назад
Видос очень старый. Тогда писали, что паренёк ограбил того и пытался убежать, а кто срубил - спортсмен какой-то.
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3k
Денис Час назад
Шикарно, жаль что одноразовый.
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991
Шурман Час назад
Красиво .
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3k
Дмитрий Час назад
С вертушки в щи
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Дмитрий

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