Пранк пошёл не по плану

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Пранкер решил подшутить над случайным прохожим и накинул на него нечто, напоминающее сеть. Мужчина не оценил шутку и попытался догнать незнакомца. Произошедшее далее действие запомнилось шутнику надолго.
Очевидец запечатлел неожиданную реакцию мужчины на дурацкую выходку.
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