В Ярославской области охотник спас провалившегося в колодец медведя

763
1
1
Наверное, косолапый не ожидал такой помощи.
В Ярославской области косолапый завалился в колодец. Капитально - вылезти сам уже не смог и стал жалобно реветь. И ему на помощь примчались неожиданные «союзники»: охотник и охотинспектор. Они кинули мишке лестницу, по которой он и выбрался из колодца.
После этого отряхнулся и отправился в лес.
Источник:
Ну а ранее уже был пост о медведе, которого сбила машина на полном ходу. Но он выжил и разгромил Lexus обидчика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама