В Ярославской области охотник спас провалившегося в колодец медведя

В Ярославской области косолапый завалился в колодец. Капитально - вылезти сам уже не смог и стал жалобно реветь. И ему на помощь примчались неожиданные «союзники»: охотник и охотинспектор. Они кинули мишке лестницу, по которой он и выбрался из колодца.

После этого отряхнулся и отправился в лес.