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В Ярославской области охотник спас провалившегося в колодец медведя

В Ярославской области охотник спас провалившегося в колодец медведя

Автор:
30 мая 2023 17:03
Сообщество : Животные
Метки: Мишка   видео   колодец   косолапый   медведь   охотник   помощь   ярославская область   
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Наверное, косолапый не ожидал такой помощи.

В Ярославской области косолапый завалился в колодец. Капитально - вылезти сам уже не смог и стал жалобно реветь. И ему на помощь примчались неожиданные «союзники»: охотник и охотинспектор. Они кинули мишке лестницу, по которой он и выбрался из колодца.

После этого отряхнулся и отправился в лес.

Ну а ранее уже был пост о медведе, которого сбила машина на полном ходу. Но он выжил и разгромил Lexus обидчика.

Источник:

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Метки: Мишка   видео   колодец   косолапый   медведь   охотник   помощь   ярославская область   
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1  комментарий
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Klyuh 10 минут назад
А что, мишка вблизи с жильём ходит (дом видно)? Да на ухо он там не нужен. Будет потом по хозяйству промышлять. Не дай, до до человека доберётся...
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