Баржа с углём затонула в акватории реки Ангары

К счастью, пострадала только баржа и уголь, люди целы.
Сегодня утром на реке Ангара в Иркутской области затонула баржа, принадлежащая Восточно-Сибирскому речному пароходству. По данным транспортной прокуратуры, ЧП произошло из-за крена судна и смещения груза. Баржа везла каменный уголь. Пострадавших, к счастью, нет.
Сегодня, 17 августа 2023 года, в 144 км от Свирского речного порта в районе острова Верхулай Иркутской области в результате крена и последующего смещения груза (каменный уголь) затоплена баржа N2008, принадлежащая АО "Восточно-Сибирское речное пароходство". Пострадавших нет.
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На месте аварии работают сотрудники полиции, следователи из Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и представители ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна", Восточно-Сибирского речного пароходства.
По данным транспортной прокуратуры, сейчас принимаются меры по поднятию баржи и обеспечению безопасного судоходства в районе аварии. Также назначена проверка, по итогам которой следователи дадут оценку исполнению законодательства РФ о безопасности судоходства.
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