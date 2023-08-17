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Баржа с углём затонула в акватории реки Ангары

Баржа с углём затонула в акватории реки Ангары

Автор:
17 августа 2023 13:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ангара   Видео   Иркутская область   баржа   затопление   каменный уголь   река   
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К счастью, пострадала только баржа и уголь, люди целы.

Сегодня утром на реке Ангара в Иркутской области затонула баржа, принадлежащая Восточно-Сибирскому речному пароходству. По данным транспортной прокуратуры, ЧП произошло из-за крена судна и смещения груза. Баржа везла каменный уголь. Пострадавших, к счастью, нет.


Сегодня, 17 августа 2023 года, в 144 км от Свирского речного порта в районе острова Верхулай Иркутской области в результате крена и последующего смещения груза (каменный уголь) затоплена баржа N2008, принадлежащая АО "Восточно-Сибирское речное пароходство". Пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции, следователи из Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и представители ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна", Восточно-Сибирского речного пароходства.


По данным транспортной прокуратуры, сейчас принимаются меры по поднятию баржи и обеспечению безопасного судоходства в районе аварии. Также назначена проверка, по итогам которой следователи дадут оценку исполнению законодательства РФ о безопасности судоходства.

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Метки: Ангара   Видео   Иркутская область   баржа   затопление   каменный уголь   река   
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6  комментариев
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9k
Павел Час назад
Ну так судя по видео, она чуть завалилась на бок, возле причала. Но не затонула. Разгрузят и всё будет пучком. Главное что у берега всё произошло.
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13k
Ivan Полчаса назад
Не накрыли груз...
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25k
Slawa49 Час назад
не затонула а прилегла отдухть у причала! пригонят пару десятков узбеков и лопатами разгрузят, ведрами откачают воду и по новой вперед)))))))))))))) а ТБ не не слышали)))))))
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3k
Шапкин Час назад
А что такое акватория реки?
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