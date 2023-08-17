FISHKINET
Сообщество Юмор 17402 поста • 3603 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Вот что будет, если постирать подушки из гречневой лузги

Вот что будет, если постирать подушки из гречневой лузги

Автор:
17 августа 2023 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   гречка   неудача   подушки из гречневой лузги   стирка   
1489
1
1

Гречишная лузга – это удивительный, экологически чистый наполнитель для подушки, который придает изделию ортопедические свойства. Этот материал еще не сильно распространен и лишь в последнее время набирает популярность.

Ну и кашу же она заварила 😏

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Юмор   гречка   неудача   подушки из гречневой лузги   стирка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Кружок Час назад
что за деревня пост писала?
что за "ЛУЗГА"??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Николай Минуту назад
Кстати про эти подушки.
Бомба п-ц.
Я 15 лет жизни отдельно, какие только не покупал и просыпался с больной шеей. Купил из этой гречки в скептическом настроении и офигел с результата в первый же день. Всячески рекомендую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sssss3 10 минут назад
Раньше газоны в городе и розарии осенью засыпали гречневой лузгой, а сейчас в подушки......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator 12 минут назад
Для начала надо было погуглить. Везде пишут что стирать нельзя, нужен специальный уход.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg 17 минут назад
Ха! У моей жены есть подушка набита гречкой, говорит на черный день если что!
Вот только она не знает, что у меня, тоже есть подушка на черный день, только там спрятаны денюшки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
522
OG 19 минут назад
Я и не знал, что есть такие подушки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr 20 минут назад
гречневая каша будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Александр 41 минуту назад
А ярлык посмотреть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Ну, уж, прям, в последнее время. Штука хорошая - не слёживается, дышит, клеща не кормит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

278230



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео)
Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#интересно#Прикол#подборка#Китай#в мире#милота#деньги
#автомобили#интересное#Юмор#авто аварии#животные#история#новости#позитив#СССР#Москва
#автомир#ДТП#аварии#Автовсячина#люди#забавно#Россия#кино#ЧП#дети
Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео) Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео) Неудачная попытка сделать романтический снимок Неудачная попытка сделать романтический снимок Двойное невезение весельчака Двойное невезение весельчака Неудачная прогулка по плавучему пирсу Неудачная прогулка по плавучему пирсу Футбольный соперник мечты Футбольный соперник мечты Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой

На что жалуетесь?

Вернуться