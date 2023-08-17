Вот что будет, если постирать подушки из гречневой лузги

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Гречишная лузга – это удивительный, экологически чистый наполнитель для подушки, который придает изделию ортопедические свойства. Этот материал еще не сильно распространен и лишь в последнее время набирает популярность.
Ну и кашу же она заварила 😏
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что за "ЛУЗГА"??
1. собир. шелуха, кожура семян некоторых растений В городском саду играла музыка; гулял все простой народ; подсолнечная лузга трещала под ногами. В. Ф. Панова, «Времена года. Из летописей города Энска», 1953 г. [НКРЯ]
Бомба п-ц.
Я 15 лет жизни отдельно, какие только не покупал и просыпался с больной шеей. Купил из этой гречки в скептическом настроении и офигел с результата в первый же день. Всячески рекомендую.
Вот только она не знает, что у меня, тоже есть подушка на черный день, только там спрятаны денюшки!