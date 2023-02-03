Двойное невезение весельчака

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Мужчина решил сделать своей жене сюрприз, однако всё прошло не так гладко, как он планировал. На видео попал момент, как весельчак пытается вбежать в дом с цветами в руке и... падает.
Сюрприз обернулся чередой маленьких неудач. Для полного набора не хватало только падения снега с крыши и какого-то происшествия с машиной.
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