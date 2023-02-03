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Двойное невезение весельчака

Двойное невезение весельчака

Автор:
03 февраля 2023 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   неудача   падение   фейл   
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Мужчина решил сделать своей жене сюрприз, однако всё прошло не так гладко, как он планировал. На видео попал момент, как весельчак пытается вбежать в дом с цветами в руке и... падает.
Сюрприз обернулся чередой маленьких неудач. Для полного набора не хватало только падения снега с крыши и какого-то происшествия с машиной.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   неудача   падение   фейл   
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5  комментариев
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152
Иванов иван 9 минут назад
Яичница....
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30k
АнтонПолднев 2 минуты назад
Дуплет однако...
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52k
smakido 3 минуты назад
Не верю. Совсем!
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4k
vasilykopkov 5 минут назад
Звук был реально как от разбитых яиц.
Бедный парень...
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14k
MrForstd 5 минут назад
Ну тут явно не постанова, поэтому лайк.
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