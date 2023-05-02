Первый торт комом

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Девушка решила похвастаться перед подписчиками недавно сделанным тортом. Однако героиня ролика недодержала кондитерское изделие в холодильнике и оно не застыло до конца.
Хозяюшка
Интересно, когда она запихивала результат своих трудов обратно, то какой результат ожидала получить?
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а "торт" весьма смахивает по составу на салат с крабовыми палочками )))