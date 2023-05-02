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Первый торт комом

Первый торт комом

Автор:
02 мая 2023 08:19
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   неудача   торт   фейл   
808
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Девушка решила похвастаться перед подписчиками недавно сделанным тортом. Однако героиня ролика недодержала кондитерское изделие в холодильнике и оно не застыло до конца.

Хозяюшка

Интересно, когда она запихивала результат своих трудов обратно, то какой результат ожидала получить?

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Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   неудача   торт   фейл   
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5  комментариев
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12k
Андрей А Час назад
Тиктокер-это диагноз!
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236
Maikl 48 минут назад
Кондитер уровень БОГ ))))
а "торт" весьма смахивает по составу на салат с крабовыми палочками )))
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236
Maikl Пластичный Дятел Полчаса назад
от одного прочтения печень с поджелудочной заплакали ))))
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−6
кошка бобик 48 минут назад
Она хоть понимает что такой состав продуктов надо чем то закреплять .. Маслом например или более низкой температурой?..
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Себастьян Перейра

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