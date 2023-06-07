Забавные попытки женщин слить воду из бассейна

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Две женщины пытаются слить воду из надувного бассейна. Непоколебимое упорство!
Заодно и использовали по назначению.
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а по тому что баба .
тут было много способов , решить проблему , но они были в основном скучные и правильные.