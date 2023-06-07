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Забавные попытки женщин слить воду из бассейна

Забавные попытки женщин слить воду из бассейна

Автор:
07 июня 2023 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   бассейн   видео   неудача   фейл   
2470
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Две женщины пытаются слить воду из надувного бассейна. Непоколебимое упорство!

Заодно и использовали по назначению.

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Метки: Прикол   Юмор   бассейн   видео   неудача   фейл   
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14  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
сдуть его нельзя было?
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38k
Aleks 19 минут назад
Все проблемы из за баб. Даже проблемы баб из за баб.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Если планировали просто поменять воду, то просто немного сдуть и придавить один из бортов ногой.
Ссылка www.youtube.com
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Баба дура - не по тому что дура
а по тому что баба .

тут было много способов , решить проблему , но они были в основном скучные и правильные.
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955
Лютый вам Бетховен Час назад
Ну хоть повеселились, и то хорошо.
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6k
sumrаknn Час назад
коленом прижать на 10 сек - половина воды выйдет, но ... может они не глупые, может просто бухие?
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9k
Борис Карабанов Час назад
Малообеспеченные. Сразу видно, что в хозяйстве нет ни оцинкованного ведра, ни рифлёного шланга от стиральной машины "Ока", словом, нет ничего из нужного.
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