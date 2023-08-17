На Северном полюсе российский фотограф снял встречу атомного ледокола с французским круизным судном

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров побывал в экспедиции на Северном полюсе и снял уникальное событие — встречу нос к носу российского атомного ледокола «50 лет Победы» с французским круизным судном «Командант Шарко».
По словам Вадима Махорова, первым на Северный полюс дошло туристическое ледокольное судно «Командант Шарко» (Le Commandant Charcot) — и переночевало там. За ночь оно отдрейфовало на четыре километра. Вскоре к полюсу подошёл и российский ледокол «50 лет Победы». После того как наша команда выполнила все запланированные мероприятия, она двинулась в точку, где стоят французы, чтобы поприветствовать их. Эпичную встречу двух огромных кораблей Вадим Махоров снимал с дрона.
«Это было очень эмоционально. Сначала суда подошли нос к носу.
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