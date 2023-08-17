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На Северном полюсе российский фотограф снял встречу атомного ледокола с французским круизным судном

На Северном полюсе российский фотограф снял встречу атомного ледокола с французским круизным судном

Автор:
17 августа 2023 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: vadim mahorov   Видео   гиганты   красота   ледокол   мощь   северный полюс   
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Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров побывал в экспедиции на Северном полюсе и снял уникальное событие — встречу нос к носу российского атомного ледокола «50 лет Победы» с французским круизным судном «Командант Шарко».

По словам Вадима Махорова, первым на Северный полюс дошло туристическое ледокольное судно «Командант Шарко» (Le Commandant Charcot) — и переночевало там. За ночь оно отдрейфовало на четыре километра. Вскоре к полюсу подошёл и российский ледокол «50 лет Победы». После того как наша команда выполнила все запланированные мероприятия, она двинулась в точку, где стоят французы, чтобы поприветствовать их. Эпичную встречу двух огромных кораблей Вадим Махоров снимал с дрона.


«Это было очень эмоционально. Сначала суда подошли нос к носу. 

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Метки: vadim mahorov   Видео   гиганты   красота   ледокол   мощь   северный полюс   
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9  комментариев
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113k
parallax 43 минуты назад
Французы без ледокола на полюс ходят.
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43
Павел 2 минуты назад
Не "нос к носу", а носом к корме! )))
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175
Александр 14 минут назад
Приятная новость, вот так нужно жить и дружить, а еще лучше, всем миром без деления на цвет и страну.
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33k
Юр21 Полчаса назад
Дави их накуй! (с)
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Alex 43 минуты назад
Топить лягушатников!
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Snezhinka

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