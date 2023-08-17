На Северном полюсе российский фотограф снял встречу атомного ледокола с французским круизным судном

По словам Вадима Махорова, первым на Северный полюс дошло туристическое ледокольное судно «Командант Шарко» (Le Commandant Charcot) — и переночевало там. За ночь оно отдрейфовало на четыре километра. Вскоре к полюсу подошёл и российский ледокол «50 лет Победы». После того как наша команда выполнила все запланированные мероприятия, она двинулась в точку, где стоят французы, чтобы поприветствовать их. Эпичную встречу двух огромных кораблей Вадим Махоров снимал с дрона.

«Это было очень эмоционально. Сначала суда подошли нос к носу.