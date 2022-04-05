Кошачий сеанс СПА-терапии

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Женщина запечатлела своего мужа, отдыхающего в компании с котами в "домашнем спа". Вся компания лежала на кровати с огурцами на глазах и явно получала удовольствие.
Пушистые любители огуречной маски
Теперь их четверо!
Источник:
АНТИФИШКИ
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