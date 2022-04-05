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Сообщество Без кота и жизнь не та 1221 пост • 427 подписчиков подписаться
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Кошачий сеанс СПА-терапии

Кошачий сеанс СПА-терапии (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 12:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: spa   Юмор   видео   животные   коты   красота   маска   огуречная маска   
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Женщина запечатлела своего мужа, отдыхающего в компании с котами в "домашнем спа". Вся компания лежала на кровати с огурцами на глазах и явно получала удовольствие.

Пушистые любители огуречной маски

Теперь их четверо!

Источник:

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Метки: spa   Юмор   видео   животные   коты   красота   маска   огуречная маска   
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6  комментариев
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4k
Наталья 2 часа назад
Вот это релакс!
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30k
Юр21 Полчаса назад
У крайнего с права кошака морда такая довольная...
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354
HalloFreeSpace Час назад
с моими так не прокатит ...
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27k
Vazari 2 часа назад
Это известные блогеры-тиктокеры, или как их там называют, уже несколько лет эксплуатирующую эту тему. Пока фейсбук не закрылся, каждый день по 2-3 ролика выпадало в рекомендованное. Не принимайте все за чистую монету.
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84k
Taras Kozalupko 2 часа назад
- Уйди женщина!
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