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Байкер похвастался и зрелищно спалил свой мотоцикл

Байкер похвастался и зрелищно спалил свой мотоцикл

Автор:
12 мая 2024 09:21
Сообщество : Мото
Метки: Видео   ЧП   мото   мотоцикл   огонь   пожар   фейл   
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Американский мотоциклист, проезжая по оживлённой автомагистрали, неожиданно оказался на охваченном пламенем двухколёсном средстве передвижения.

Приятель экстремала запечатлел зрелищную утрату байка, в результате которой мотоциклист не пострадал.

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Метки: Видео   ЧП   мото   мотоцикл   огонь   пожар   фейл   
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13k
Гомерчик Час назад
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Pravednik84 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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11k
Сергей Час назад
Видно что колесо мокрое, лопнул шланг скорее всего.
От такого ни мот, ни машина не сгорают.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3423 поста (3120 в горячем)

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