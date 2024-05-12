Байкер похвастался и зрелищно спалил свой мотоцикл

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Американский мотоциклист, проезжая по оживлённой автомагистрали, неожиданно оказался на охваченном пламенем двухколёсном средстве передвижения.
Приятель экстремала запечатлел зрелищную утрату байка, в результате которой мотоциклист не пострадал.
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От такого ни мот, ни машина не сгорают.