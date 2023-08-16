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Во Франции сотни дронов «наполнили» бокал вином

Во Франции сотни дронов «наполнили» бокал вином

Автор:
16 августа 2023 08:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   бокал   в мире   вино   дрон   удивительно   франция   
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На Фестивале вина в Бордо состоялось впечатляющее шоу: сотни дронов поднялись в небо, чтобы изобразить бокал и бутылку красного вина.

На набережной Гаронны представители различных виноделен предлагали гостям продегустировать свою продукцию. Эта часть фестиваля называется «винной дорогой», она имеет протяженность более двух километров.


Закрытие винного фестиваля ознаменовалось не традиционным салютом, а «живой картинкой». Выстроившиеся в форме бутылки подсвеченные дроны «наполнили» красным вином «бокал» такой же конструкции.

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Метки: Видео   бокал   в мире   вино   дрон   удивительно   франция   
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3  комментария
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Я извиняюсь, но эта новость здесь была опубликована ещё в июне. Ничего личного.
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5k
Sanar 50 минут назад
...после этого все дроны были отправлены в хохлоину.
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2k
Иван Час назад
Смотрится не очень круто по сравнению с тем, что наша российская Геоскан делает.
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