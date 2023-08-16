Во Франции сотни дронов «наполнили» бокал вином

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На Фестивале вина в Бордо состоялось впечатляющее шоу: сотни дронов поднялись в небо, чтобы изобразить бокал и бутылку красного вина.
На набережной Гаронны представители различных виноделен предлагали гостям продегустировать свою продукцию. Эта часть фестиваля называется «винной дорогой», она имеет протяженность более двух километров.
Закрытие винного фестиваля ознаменовалось не традиционным салютом, а «живой картинкой». Выстроившиеся в форме бутылки подсвеченные дроны «наполнили» красным вином «бокал» такой же конструкции.
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