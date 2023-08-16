«Просто было скучно»: подросток открыл стрельбу по окнам детсада

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Малолетний житель Уфы заскучал и не придумал ничего лучше, чем стрелять из пневматической винтовки по окнам детсада. А когда его поймали соседи — начал отмазываться, но в итоге признался.
От выстрелов в здании разбилось окно. К счастью, детей внутри не было, поэтому никто не пострадал.
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