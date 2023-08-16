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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 581 пост • 35 подписчиков подписаться
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«Просто было скучно»: подросток открыл стрельбу по окнам детсада

«Просто было скучно»: подросток открыл стрельбу по окнам детсада

Автор:
16 августа 2023 08:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   детский сад   окна   подросток   стрельба   чудик   
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Малолетний житель Уфы заскучал и не придумал ничего лучше, чем стрелять из пневматической винтовки по окнам детсада. А когда его поймали соседи — начал отмазываться, но в итоге признался.

От выстрелов в здании разбилось окно. К счастью, детей внутри не было, поэтому никто не пострадал.


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Метки: Видео   ЧП   детский сад   окна   подросток   стрельба   чудик   
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6  комментариев
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80k
Доктор Джонс 49 минут назад
Подросток... Ну-ну... Дебильный инфантил...
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3k
Я дам вам парабеллум 4 минуты назад
Дятел малолетний
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26k
Matrosskin 15 минут назад
Паренёк хотел чем-то заняться - паренёк нашёл себе геморроя. "Хулиганка " как минимум, а при определённом желании - и покруче можно что-то.
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7k
Станислав 19 минут назад
На лоботомию его, пока не маньяк не вырос.
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10k
МихА 21 минуту назад
А потом они удивляются почему взрослых переполняет желание разбить е.ба.ль.ник подобным подросткам... Скучно ему сука...
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13k
кот базилий 36 минут назад
Подрастет от скуки этот детсад спалит.
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