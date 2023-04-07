Юный строитель осуществил мечту многих подростков

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Парень сделал обзор на дом, который для себя построил. Подрастёт, наберётся опыта и станет отличным строителем.
Многие мечтали, а он сделал. Молодец!
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Мы такой у конкурентов разобрали с одной стороны и проникли внутрь не ломая замков, облутали и собрали обратно. Потом наблюдали за их ссорами при поиске крысеныша.
Наш же дом был основательный, железом обшит, почти антивандальный. Да сгорел на ура.
А следующий не успели достроить и пришлось забросить потому, что кто-то знатно насрал по центру- воняло люто.