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Юный строитель осуществил мечту многих подростков

Юный строитель осуществил мечту многих подростков

Автор:
07 апреля 2023 10:28
Сообщество : Строитель
Метки: в мире   видео   дом   интересно   подросток   строитель   
496
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Парень сделал обзор на дом, который для себя построил. Подрастёт, наберётся опыта и станет отличным строителем.

Многие мечтали, а он сделал. Молодец!

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Метки: в мире   видео   дом   интересно   подросток   строитель   
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8  комментариев
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53k
dima423 Час назад
Блин отвечаю у меня почти такой же был в детстве)) Лет в 10-12 построил...тоже 2 этажный, каркас из бревен, обшит досками и снаружи рубероидом, крыша шифер, окна из форточек сделаны на петлях, дверь на петлях, на 2 этаже матрасы постелены чтоб спать... даже свет туда провел удлинителем)) потом, лет в 14 начал даже девчонок туда водить)) Но тогда не было инетов чтобы обзор сделать))
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1k
Duke_kir 11 минут назад
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8k
Борис Карабанов 14 минут назад
Детство, детство. Милое детство... Наивный ребёнок ещё не знаком с такими жестокими словами, как "кадастровый учет", "правобладание", "проект", "разрешение на строительство", "согласование", "точка подключения", "технические условия".... и так далее и далее. Много, очень много всяких нехороших взрослых слов.
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4k
Rubiroid_47 38 минут назад
Халабуда, а не дом.
Мы такой у конкурентов разобрали с одной стороны и проникли внутрь не ломая замков, облутали и собрали обратно. Потом наблюдали за их ссорами при поиске крысеныша.
Наш же дом был основательный, железом обшит, почти антивандальный. Да сгорел на ура.
А следующий не успели достроить и пришлось забросить потому, что кто-то знатно насрал по центру- воняло люто.
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52k
smakido 54 минуты назад
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