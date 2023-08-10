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Главная > Видео
У юного любителя аттракционов сдали нервы

У юного любителя аттракционов сдали нервы

Автор:
10 августа 2023 11:32
Метки: Видео   Прикол   Реакция   аттракцион   дети   мальчик   подросток   
1224
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Мальчик не смог сдержать эмоций, катаясь на аттракционе в Кирове. Он начал выкрикивать все бранные слова, которые только слышал в своей жизни.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   аттракцион   дети   мальчик   подросток   
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8  комментариев
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33k
Fat Lynx Час назад
"... простите меня! Был напуган."
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844
Николай 7 минут назад
Повторяется. Словарный запас недостаточен.
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16k
Голос Вселенной 10 минут назад
Воспитание у него сдало, а не нервы.
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79k
Доктор Джонс 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Hugo_RnD Час назад
по итогу вопросы к родителям возникнут от КПДН. И правильно.
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Forestdude

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