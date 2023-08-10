У юного любителя аттракционов сдали нервы

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Мальчик не смог сдержать эмоций, катаясь на аттракционе в Кирове. Он начал выкрикивать все бранные слова, которые только слышал в своей жизни.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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чуть сам не блеванул.