Обещала снять порчу, а сняла серëжки

Там она заявила, что на потерпевшей лежит порча и предложила снять еë. За эту услугу она попросила передать ей имеющиеся в квартире деньги, а также снять серьги, которые были на потерпевшей. Только спустя неделю пожилая женщина призналась родным в произошедшем и они настояли на обращении в полицию.

Сотрудники полиции установили личность неоднократно судимой подозреваемой и задержали еë. Возбуждено уголовное дело.