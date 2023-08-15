Обещала снять порчу, а сняла серëжки

В Красноярске ранее неизвестная женщина под предлогом "снятия порчи" похитила у пожилой 77-летней женщины золотые серëжки и деньги на общую сумму 80 000 рублей, подойдя к ней на улице, чтобы узнать дорогу, а затем предложила погадать и напросилась в квартиру.
Там она заявила, что на потерпевшей лежит порча и предложила снять еë. За эту услугу она попросила передать ей имеющиеся в квартире деньги, а также снять серьги, которые были на потерпевшей. Только спустя неделю пожилая женщина призналась родным в произошедшем и они настояли на обращении в полицию.
Сотрудники полиции установили личность неоднократно судимой подозреваемой и задержали еë. Возбуждено уголовное дело.
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