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Самое нелепое ограбление произошло в Австрии

Самое нелепое ограбление произошло в Австрии

Автор:
15 августа 2023 09:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   австрия   в мире   вор   люди   нелепое ограбление   ограбление   преступник в маске   
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Мужик ворвался в магазин, направил пистолет на кассиршу и потребовал деньги. Женщина спокойно объяснила грабителю, что тот пришёл слишком поздно: автоматическая касса закрылась час назад и её физически нельзя открыть.

Это же подтвердил и управляющий магазина. “Извините, Вам нужно было прийти на час раньше. Мне очень жаль”, — сказал он. Преступник не стал спорить, спокойно убрал пистолет и удалился.

Спустя некоторое время он все же вернулся и ещё раз вежливо переспросил, точно ли кассу никак нельзя открыть. Преступник услышал то же объяснение, погоревал и ушел (в этот раз окончательно). Теперь неудавшегося грабителя разыскивают полицейские. На следующий день неизвестный ограбил заправку в том же регионе. Возможно, это тот самый незадачливый преступник в маске.

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Метки: Видео   австрия   в мире   вор   люди   нелепое ограбление   ограбление   преступник в маске   
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5  комментариев
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Опаньки 2 часа назад
то есть они после первого визита даже не вызвали полицию раз он нашел в себе наглость вернуться ?
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11k
kaboza 24 минуты назад
ну тем кто)))
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