Самое нелепое ограбление произошло в Австрии

Это же подтвердил и управляющий магазина. “Извините, Вам нужно было прийти на час раньше. Мне очень жаль”, — сказал он. Преступник не стал спорить, спокойно убрал пистолет и удалился.



Спустя некоторое время он все же вернулся и ещё раз вежливо переспросил, точно ли кассу никак нельзя открыть. Преступник услышал то же объяснение, погоревал и ушел (в этот раз окончательно). Теперь неудавшегося грабителя разыскивают полицейские. На следующий день неизвестный ограбил заправку в том же регионе. Возможно, это тот самый незадачливый преступник в маске.

