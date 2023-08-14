Девушка открыла стрельбу из карабина по дверям, чтобы "выбраться из плена" в одном из ЖК Петербурга

Уж сколько раз твердили миру, что запрещенные вещества - это зло. Жители дома на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге всполошились от женских криков с балкона. Издавала их 24-летняя Василина, которая истошно кричала, что её заперли в квартире, а она хочет на свободу.
Вызвали на место полицию вызволять пленницу. Но когда к её двери приехал наряд, девушка начала палить по ней из охотничьего карабина "Вепрь-12".
Таким образом возмутительница спокойствия решила избавиться от преграды в виде запертой двери.
Стражи порядка вызвали хозяина арендованной квартиры, тот приехал и открыл входную дверь своим ключом. Внутри они обнаружили 24-летнюю Василину, жительницу Читы, в состоянии изменённого сознания.
В шкафу в коридоре лежал тот самый "Вепрь". Девушка рассказала, что приехала в Питер потусить и остановилась у своего приятеля, который снимал эту квартиру. Гостья ушла на два дня в наркотрип. В какой-то момент друг отлучился по делам и запер дверь. Василина очнулась одна, не смогла выйти и решила открыть дверь ... карабином.
Сейчас девушка в спецприёмнике, на неё составили протокол за потребление наркотиков. В квартире изъяли оружие и больше 30 патронов, в том числе с дробью. "Вепрь" зарегистрирован не был.
Источник:
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А этот судя по всему с собой полуавтоматический дробовик притащил с пачкой патронов, ещё и кинул их рядом с обдолбанной девкой. Мозгов - палата.
*Кто не в курсе - на коротке, от выстрела из 12 калибра, бронежилет (без броне плит или керамических пластин) не спасает, ибо заряд хоть и не пробьёт арамидное волокно, но передаст телу такую кинетическую энергию, что просто полопаются внутренние органы и человек принявший заряд даже мелкой дроби, которая летит снопом, просто помрёт от внутреннего кровотечения. Это опасная штука, особенно если ведёшь огонь по препятствию и не знаешь что за ним.