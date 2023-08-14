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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 570 постов • 35 подписчиков подписаться
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Девушка открыла стрельбу из карабина по дверям, чтобы "выбраться из плена" в одном из ЖК Петербурга

Девушка открыла стрельбу из карабина по дверям, чтобы "выбраться из плена" в одном из ЖК Петербурга

Автор:
14 августа 2023 22:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Наркотики   Петербург   Чита   вепрь   карабин   плен   полиция   свобода   
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Уж сколько раз твердили миру, что запрещенные вещества - это зло. Жители дома на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге всполошились от женских криков с балкона. Издавала их 24-летняя Василина, которая истошно кричала, что её заперли в квартире, а она хочет на свободу.

Вызвали на место полицию вызволять пленницу. Но когда к её двери приехал наряд, девушка начала палить по ней из охотничьего карабина "Вепрь-12".


Таким образом возмутительница спокойствия решила избавиться от преграды в виде запертой двери.

Стражи порядка вызвали хозяина арендованной квартиры, тот приехал и открыл входную дверь своим ключом. Внутри они обнаружили 24-летнюю Василину, жительницу Читы, в состоянии изменённого сознания.

В шкафу в коридоре лежал тот самый "Вепрь". Девушка рассказала, что приехала в Питер потусить и остановилась у своего приятеля, который снимал эту квартиру. Гостья ушла на два дня в наркотрип. В какой-то момент друг отлучился по делам и запер дверь. Василина очнулась одна, не смогла выйти и решила открыть дверь ... карабином.

Сейчас девушка в спецприёмнике, на неё составили протокол за потребление наркотиков. В квартире изъяли оружие и больше 30 патронов, в том числе с дробью. "Вепрь" зарегистрирован не был.

Источник:

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Метки: Наркотики   Петербург   Чита   вепрь   карабин   плен   полиция   свобода   
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17  комментариев
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4k
Lexx 2 часа назад
И сама дура и имя дурацкое.
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5k
Wadim 10 минут назад
Вписка с мефом удалась :)
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40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Сильная девушка, стрелять из Вепря 12 калибра даже спортивными патронами - не самая лёгкая затея. Допустим оружие было заряжено, но у него отдача существенная. Суровая дамочка, хорошо что не завалила никого случайно. Владельца дробовика, я б посадил на пару лет, раз он хранит оружие в досягаемости посторонних. да ещё и с патронами. Я один живу. и то, у меня дробовик в сейфе, а патроны к нему в отдельно запирающемся ящике. И даже когда ко мне приходят гости, и просят (ну ладно. я и сам люблю похвастаться) показать мою коллекцию оружия - я стволы достаю, но ключи от сейфа и патронного отделения, у меня всегда при себе в кармане, чтоб не дай бог что, и кто-то случайно, в шутку или с другим умыслом, не смог этим оружием воспользоваться.
А этот судя по всему с собой полуавтоматический дробовик притащил с пачкой патронов, ещё и кинул их рядом с обдолбанной девкой. Мозгов - палата.
*Кто не в курсе - на коротке, от выстрела из 12 калибра, бронежилет (без броне плит или керамических пластин) не спасает, ибо заряд хоть и не пробьёт арамидное волокно, но передаст телу такую кинетическую энергию, что просто полопаются внутренние органы и человек принявший заряд даже мелкой дроби, которая летит снопом, просто помрёт от внутреннего кровотечения. Это опасная штука, особенно если ведёшь огонь по препятствию и не знаешь что за ним.
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25k
AzuveR 37 минут назад
Видео очень информативное.
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20k
Александр 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Борис Карабанов Час назад
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29k
Юрьевич Час назад
А хозяин сдал квартиру с карабином в придачу? Или "приятель" припёрся на съёмную квартиру с карабином?
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79k
Доктор Джонс Час назад
Дура ты, Сифилина...
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5k
BenderRodriguez Час назад
Дура, да ещё и под наркотой
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52k
stabskapitan Час назад
Видать родители судя по имени пацана хотели))
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Классно удружила. Впрочем, хозяин ствола может пойти в отказ.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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