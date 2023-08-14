Девушка открыла стрельбу из карабина по дверям, чтобы "выбраться из плена" в одном из ЖК Петербурга



Таким образом возмутительница спокойствия решила избавиться от преграды в виде запертой двери.

Стражи порядка вызвали хозяина арендованной квартиры, тот приехал и открыл входную дверь своим ключом. Внутри они обнаружили 24-летнюю Василину, жительницу Читы, в состоянии изменённого сознания.

В шкафу в коридоре лежал тот самый "Вепрь". Девушка рассказала, что приехала в Питер потусить и остановилась у своего приятеля, который снимал эту квартиру. Гостья ушла на два дня в наркотрип. В какой-то момент друг отлучился по делам и запер дверь. Василина очнулась одна, не смогла выйти и решила открыть дверь ... карабином.

Сейчас девушка в спецприёмнике, на неё составили протокол за потребление наркотиков. В квартире изъяли оружие и больше 30 патронов, в том числе с дробью. "Вепрь" зарегистрирован не был.