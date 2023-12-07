На Камчатке перед взлётом в самолёте появился белый дым

Пассажир после посадки заметил, что его сидение дымится.
"Боинг-777" должен был вылететь в Шереметьево из Камчатки 6 декабря. Но во время посадки один из пассажиров заметил под своим креслом белый дым. Мужчина сообщил это этом бортпроводникам, которые вместе с другими членами экипажа обесточили салон. Потом в самолёт пришли сотрудники МЧС и осмотрели дымящееся кресло, сообщает Mash.
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По предварительным данным - короткое замыкание в салоне авиалайнера. Пассажиров пересадили в другой самолёт. Они смогли вылететь в Москву спустя два часа. Неисправный "Боинг" отстранили от полётов.
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А это не он сам задымился, от страха?