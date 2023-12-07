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На Камчатке перед взлётом в самолёте появился белый дым

На Камчатке перед взлётом в самолёте появился белый дым

Автор:
07 декабря 2023 16:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Камчатка   ЧП   аэрофлот   возгорание   интересное   самолёт   фото   
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Пассажир после посадки заметил, что его сидение дымится.

"Боинг-777" должен был вылететь в Шереметьево из Камчатки 6 декабря. Но во время посадки один из пассажиров заметил под своим креслом белый дым. Мужчина сообщил это этом бортпроводникам, которые вместе с другими членами экипажа обесточили салон. Потом в самолёт пришли сотрудники МЧС и осмотрели дымящееся кресло, сообщает Mash.

По предварительным данным - короткое замыкание в салоне авиалайнера. Пассажиров пересадили в другой самолёт. Они смогли вылететь в Москву спустя два часа. Неисправный "Боинг" отстранили от полётов.

Источник:

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Метки: Видео   Камчатка   ЧП   аэрофлот   возгорание   интересное   самолёт   фото   
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8  комментариев
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1k
thrashbox 2 часа назад
Его папой выбрали ?
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369
iskra dampfer 2 часа назад
Я вот полчаса уже жду, когда про подгоревший пердак пошутят..
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38k
russger 37 минут назад
"Пассажир после посадки заметил, что его сидение дымится"

А это не он сам задымился, от страха?
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176
Александра С Час назад
Хорошо, что раньше заметили. В альтернативной истории Титаник бы тоже почил на переплавке.
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369
iskra 2 часа назад
Ещё минус один боинг..
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34k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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