На Камчатке перед взлётом в самолёте появился белый дым

"Боинг-777" должен был вылететь в Шереметьево из Камчатки 6 декабря. Но во время посадки один из пассажиров заметил под своим креслом белый дым. Мужчина сообщил это этом бортпроводникам, которые вместе с другими членами экипажа обесточили салон. Потом в самолёт пришли сотрудники МЧС и осмотрели дымящееся кресло, сообщает Mash.