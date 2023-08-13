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Двое москвичей сменили свои имена ради бесплатных пожизненных роллов

Двое москвичей сменили свои имена ради бесплатных пожизненных роллов

Автор:
13 августа 2023 11:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   роллы   сменили имя   чудики   
1088
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Участникам нужно было официально поменять фамилию, имя и отчество на Тануков Танук Танукович или Танукова Тануки Тануковна

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Метки: Видео   Юмор   забавно   роллы   сменили имя   чудики   
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12  комментариев
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
ХАЛЯВА!!!!!!! Полный П.И.З.Д.Е.Ц......Как можно отказаться от своего имени, фамилии, отчества ради жратвы??? Чмошники
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1k
alex 8 минут назад
а, если, эти тануки обанкротятся?
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16k
Shtoppi Полчаса назад
почему мне кажется что это все 3,14здеж?
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911
ruslan d 55 минут назад
Какое-то издевательство над не очень умными людьми ...
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8k
Дмитрий 57 минут назад
Родители должны отказаться от этих де...ов!
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66
FreelancerND 57 минут назад
Красное и Белое смотрят и записывают
А вообще это трындец, конечно, это ж надо настолько не иметь никакого самоуважения, чтобы ради халявы паспортные данные менять.
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8k
Дмитрий 58 минут назад
Вариант дол....бы уже предлагали?
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4k
Alex 59 минут назад
Два дебила - это сила
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5k
Ал Ди Час назад
Талпаебов Талпаеп Талпаепович
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1k
Максим Макашев Час назад
естественно поменял. Ведь его "девичья фамилия" была Иван Родства Непомнящий. Урод ё.6.а.н.ы.й.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Что халява животворящая делает!
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
ДБ
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