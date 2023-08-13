Двое москвичей сменили свои имена ради бесплатных пожизненных роллов

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Участникам нужно было официально поменять фамилию, имя и отчество на Тануков Танук Танукович или Танукова Тануки Тануковна
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А вообще это трындец, конечно, это ж надо настолько не иметь никакого самоуважения, чтобы ради халявы паспортные данные менять.