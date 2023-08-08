Строительная техника и целый отряд спасателей потребовались, чтобы вытащить коня из глубокого колодца

На место были вызваны сотрудники МЧС. По прибытию им стало ясно, что без спецтехники не обойтись.

В итоге Полину удалось вытащить не поверхность. Лошадь не пострадала, но была очень напугана. Хозяйке же быстро удалось успокоить Полину и убедить её, что всё страшное уже позади.