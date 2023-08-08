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Строительная техника и целый отряд спасателей потребовались, чтобы вытащить коня из глубокого колодца

Строительная техника и целый отряд спасателей потребовались, чтобы вытащить коня из глубокого колодца

Автор:
08 августа 2023 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   животные   конь   лошадь   провалился   строительная техника   
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Лошадь Полина сорвалась с привязи во время выгула и пошла изучать природу Брестской области. Но путешествие продлилось не долго — Полина оказалась в западне. К счастью, хозяйка очень быстро её нашла.

На место были вызваны сотрудники МЧС. По прибытию им стало ясно, что без спецтехники не обойтись.


В итоге Полину удалось вытащить не поверхность. Лошадь не пострадала, но была очень напугана. Хозяйке же быстро удалось успокоить Полину и убедить её, что всё страшное уже позади.

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Метки: Видео   Спасение   животные   конь   лошадь   провалился   строительная техника   
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Slonyash 53 минуты назад
Бедная лошадка....
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