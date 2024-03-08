Камера наблюдения сняла, как журнальный столик до чертиков напугал двух собак

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Один из вариантов забавного досуга, который могут организовать себе владельцы собак — это просмотр видео с домашних камер наблюдения, когда никого из хозяев нет дома.
В этом случае камера засняла, как двое песелей до чертиков напугал обычный журнальный столик. Несмотря на то, что собаки в темноте видят гораздо лучше, чем люди, эти двое почему-то в упор игнорировали стол, который стоял прямо посередине комнаты. Сначала из-за этого деревянного монстра из комнаты в панике сбежал один песик, а второй решил превратить это в традицию.
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Тогда могли бы вообще обосррться))