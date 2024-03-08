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Камера наблюдения сняла, как журнальный столик до чертиков напугал двух собак

Камера наблюдения сняла, как журнальный столик до чертиков напугал двух собак

Автор:
08 марта 2024 11:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   журнальный столик   испуг   собака   стол   
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Один из вариантов забавного досуга, который могут организовать себе владельцы собак — это просмотр видео с домашних камер наблюдения, когда никого из хозяев нет дома.

В этом случае камера засняла, как двое песелей до чертиков напугал обычный журнальный столик. Несмотря на то, что собаки в темноте видят гораздо лучше, чем люди, эти двое почему-то в упор игнорировали стол, который стоял прямо посередине комнаты. Сначала из-за этого деревянного монстра из комнаты в панике сбежал один песик, а второй решил превратить это в традицию.


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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   журнальный столик   испуг   собака   стол   
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2  комментария
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25k
SolomonA 54 минуты назад
Тупыми бывают не только люди...
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11k
Клёст 43 минуты назад
Может быть спросонья?
Тогда могли бы вообще обосррться))
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