Весёлый корги, который знает, как надо ссориться

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Перед нами очень умный корги, который понимает, что ссора — это дело не самое лучшее.
Но уж если вступил в спор, то давайте как-то решать вопрос иначе.
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Владельцы шавок ссыкливых пород могут меня заминусовать, позволяю!
Штопанный ты Антон !