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Весёлый корги, который знает, как надо ссориться

Весёлый корги, который знает, как надо ссориться

Автор:
30 декабря 2023 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   корги   собака   ссора   
3701
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Перед нами очень умный корги, который понимает, что ссора — это дело не самое лучшее.

Но уж если вступил в спор, то давайте как-то решать вопрос иначе.

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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   корги   собака   ссора   
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19  комментариев
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6k
Alex 7 часов назад
В Интернетах мы все смелые ))
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13k
Григорий Бабкин 10 минут назад
Порода, насколько помню, английская. Так что всё нормально.
Житрожопость вкупе со сцикливостью.
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5k
Искандер 5 часов назад
Хотел написать кое-что, но понял, что защитники (собачники) заплюют меня, поэтому скажу помягче- Настоящая собака вступает в схватку открыто, а не за забором!
Владельцы шавок ссыкливых пород могут меня заминусовать, позволяю!
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6k
Трям 5 часов назад
Схерали он "очень умный"? Скорее как раз другое!
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157
Эрик Картман 5 часов назад
Оба хороши
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2k
Igor Grishaev 5 часов назад
Хороша собака-улыбака
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8k
perekrestok 6 часов назад
Очень интересно. Может они своих отражений не любят? Вот и бросаются.
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4k
Владимир 6 часов назад
понты колотят
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Антон Крушинский 7 часов назад
Шавка есть шавка
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11k
hairov 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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Alorous

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