FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8484 поста • 846 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество ФотоМир
Ледник Водопадный на Алтае окрасился в красный цвет

Ледник Водопадный на Алтае окрасился в красный цвет

Автор:
08 августа 2023 08:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Ледник Водопадный   алтай   красный цвет   природа   фото   цветения водорослей   
865
1
1

Лед стал розовым и красным из-за массового цветения водорослей, сообщили в Томском государственном университете.

«Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет», – отметили в ТГУ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Видео   Ледник Водопадный   алтай   красный цвет   природа   фото   цветения водорослей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
L.Nemo 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1159740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Как будут лечить такие вот сложные переломы
Как будут лечить такие вот сложные переломы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Юмор#ДТП#забавно#авто аварии#интересное#новости#Реакция
#животные#автомобили#Прикол#история#США#позитив#удивительно#Великобритания#сарказм#Спасение
#люди#автомир#интересно#дети#аварии#СССР#Автовсячина#истории#подборка#полиция
Как будут лечить такие вот сложные переломы Как будут лечить такие вот сложные переломы Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться