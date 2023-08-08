Ледник Водопадный на Алтае окрасился в красный цвет

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Лед стал розовым и красным из-за массового цветения водорослей, сообщили в Томском государственном университете.
«Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет», – отметили в ТГУ.
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