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Очень странная реакция девушки на подарок

Очень странная реакция девушки на подарок

Автор:
28 ноября 2023 10:44
Метки: Видео   Девушка   Реакция   день рождения   кроссовки   подарок   
2709
1
1

В сети набирает популярность видео с девушкой, получившей в подарок на день рождения кроссовки Nike, сделанные в коллаборации с певицей Билли Айлиш.

Не сотвори себе кумира

На опубликованном видео подросток плачет и трясётся, распаковывая коробку с кроссовками.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Реакция   день рождения   кроссовки   подарок   
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26  комментариев
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4k
vfrcbvec 2 часа назад
Поколение [мат] с полным отсутствием истинных ценностей
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 7 минут назад
Её лечить надо ...
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56
Артем Петухов 17 минут назад
Идеальное общество потребления...
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2k
CAIIIKA1908 24 минуты назад
Ой да конечно, раньше все такие не меркантильные были.
Если бы мне подростком подарили пару московского адидаса, я бы наверно так же себя вел, ну может менее эмоционально, потому как не девочка все-таки.
А то подумать, так все по молодости только в дудки дудели и металлолом собирали
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1k
Робот ник-балда Полчаса назад
Почти блеванула, вот было бы здорово, потом бы от осознания что натворила ещё и в обморок уе.алась
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
92k
437
Добрый Доктор Полчаса назад
У девочки, видимо, просто эффект прикосновения к кумиру: это же не просто кроссовки, а кроссовки от самой Билли Айлиш ))
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13k
Святослав 39 минут назад
ну, немножко кончила.
чо таково то?..
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14k
hunter 44 минуты назад
вот так выглядят рабы шмоток
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19
Александр Час назад
Первый оргазм.
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2k
Никита Сергеевич Час назад
Такое ощущение, что ее очень сильно тошнит...
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17k
Majul 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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62k
pynh 2 часа назад
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57k
dima423 2 часа назад
она походу бухая или под чем то)
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1k
Антон 2 часа назад
Она чего??? Оргазмирует чтоль?
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62k
pynh 2 часа назад
теперь с такими тапками ей все мужики давать будут
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24k
SolomonA 2 часа назад
Я что-то не понял, она рада или нет?
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85k
Доктор Джонс 2 часа назад
Херасебе подросток...
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Dobriy drug

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