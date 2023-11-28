Очень странная реакция девушки на подарок

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В сети набирает популярность видео с девушкой, получившей в подарок на день рождения кроссовки Nike, сделанные в коллаборации с певицей Билли Айлиш.
Не сотвори себе кумира
На опубликованном видео подросток плачет и трясётся, распаковывая коробку с кроссовками.
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Если бы мне подростком подарили пару московского адидаса, я бы наверно так же себя вел, ну может менее эмоционально, потому как не девочка все-таки.
А то подумать, так все по молодости только в дудки дудели и металлолом собирали
Локация, коллаборация. Тьфу! Что на очереди?
чо таково то?..