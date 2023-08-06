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Видео смешное, ситуация страшная: россиянина укусила самая ядовитая в мире рыба

Видео смешное, ситуация страшная: россиянина укусила самая ядовитая в мире рыба

Автор:
06 августа 2023 09:28
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   бесстрашный   рыба   рыбалка   укус   фугу   яд   ядовитая рыба   
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Приморский рыбак поймал в сети фугу. Он подождал, пока рыба успокоится, но рано расслабился и получил кусь в палец.

Чешуйчатая уплыла даже не махнув плавником, а что будет с мужчиной дальше — пока загадка. Как и то, что редкая тропическая рыба забыла в пресной реке.


Ясно только одно: яд рыбы (тетродотоксин) смертельно опасен для беспечных рыбаков и содержится не только в органах рыбы, но и у неё на коже. И от него нет антидота.


Мораль: не надо трогать рыбов голыми руками

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Метки: Видео   бесстрашный   рыба   рыбалка   укус   фугу   яд   ядовитая рыба   
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8  комментариев
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Alex 2 часа назад
Да ничего ему не будет. Яд у нее внутри в мясе, в органах, это ж не змея или паук чтобы яд впрыскивать. Причем не во всех фугу яд есть - она должна питаться специальными водорослями, чтобы яд накопился. На фермах фугу разводят, кормят своим кормом, они абсолютно безопасные.
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1k
Провокатор Полчаса назад
Ситуация страшна тем, что во Владивостоке становиться жарче. В этом году лето вообще аномальное, нет обычных туманов с июня по середину июля, в место этого частые ливни. Крестовики раньше появились. Ну собственно появление экзотических для нашего региона рыб.
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6k
yahaomsk 42 минуты назад
был бы трезвый, может и помер бы
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