Видео смешное, ситуация страшная: россиянина укусила самая ядовитая в мире рыба

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Приморский рыбак поймал в сети фугу. Он подождал, пока рыба успокоится, но рано расслабился и получил кусь в палец.
Чешуйчатая уплыла даже не махнув плавником, а что будет с мужчиной дальше — пока загадка. Как и то, что редкая тропическая рыба забыла в пресной реке.
Ясно только одно: яд рыбы (тетродотоксин) смертельно опасен для беспечных рыбаков и содержится не только в органах рыбы, но и у неё на коже. И от него нет антидота.
Мораль: не надо трогать рыбов голыми руками
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Метки: Видео бесстрашный рыба рыбалка укус фугу яд ядовитая рыба
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