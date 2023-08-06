Видео смешное, ситуация страшная: россиянина укусила самая ядовитая в мире рыба

Чешуйчатая уплыла даже не махнув плавником, а что будет с мужчиной дальше — пока загадка. Как и то, что редкая тропическая рыба забыла в пресной реке.

Ясно только одно: яд рыбы (тетродотоксин) смертельно опасен для беспечных рыбаков и содержится не только в органах рыбы, но и у неё на коже. И от него нет антидота.

Мораль: не надо трогать рыбов голыми руками