Люди бросились собирать тысячи анчоусов, выброшенных на берег

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Настоящий праздник сейчас в Приморье: там и дети, и взрослые бегают по побережью и набирают полные вёдра рыбы.
Учёные говорят, что анчоусов можно вернуть в море, но шансы, что рыба выживет — крайне малы. Поэтому можно забирать её домой.
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