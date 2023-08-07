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Люди бросились собирать тысячи анчоусов, выброшенных на берег

Люди бросились собирать тысячи анчоусов, выброшенных на берег

Автор:
07 августа 2023 08:22
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Приморье   анчоус   выбросило на берег   рыба   рыбалка   
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Настоящий праздник сейчас в Приморье: там и дети, и взрослые бегают по побережью и набирают полные вёдра рыбы.

Учёные говорят, что анчоусов можно вернуть в море, но шансы, что рыба выживет — крайне малы. Поэтому можно забирать её домой.

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Метки: Видео   Приморье   анчоус   выбросило на берег   рыба   рыбалка   
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Lexx Час назад
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Александр Ломовицкий 46 минут назад
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