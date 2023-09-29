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Наглядно показано почему нельзя наступать на рыбу-камень

Наглядно показано почему нельзя наступать на рыбу-камень

Автор:
29 сентября 2023 12:30
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   интересно   полезно   рыба   рыба каменть   яд   
734
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Если человек наступит на рыбу-камень или случайно дотронется до нее, она тотчас вонзит в него шипы плавников, в основании которых находятся ядовитые железы. Яд бородавчатки чрезвычайно опасен. Уколовшись о плавники рыбы камня, человек сначала испытывает жгучую боль в месте укола.

На фоне боли очень быстро развивается травматический шок, дальше возможен паралич, если яд дошёл до нервных окончаний. В месте укола наблюдается отмирание тканей.

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Метки: Видео   интересно   полезно   рыба   рыба каменть   яд   
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5  комментариев
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56k
dima423 Полчаса назад
Это где такая куйня водится... я там не пойду купаться)
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10k
Борис Карабанов 11 минут назад
Я, вот, больше кенгурей (кенгуров?) боюсь - они дерутся. Впрочем, если подумать, то шансы пострадать совершенно одинаковы, что от кенгурей, что от кубомедуз, что от рыбы-камня и морских змей.
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573
Человек Разумный Полчаса назад
Вполне нормально и в ванной поплавать я считаю :)))
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