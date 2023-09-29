Наглядно показано почему нельзя наступать на рыбу-камень

Если человек наступит на рыбу-камень или случайно дотронется до нее, она тотчас вонзит в него шипы плавников, в основании которых находятся ядовитые железы. Яд бородавчатки чрезвычайно опасен. Уколовшись о плавники рыбы камня, человек сначала испытывает жгучую боль в месте укола.