Наглядно показано почему нельзя наступать на рыбу-камень

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Если человек наступит на рыбу-камень или случайно дотронется до нее, она тотчас вонзит в него шипы плавников, в основании которых находятся ядовитые железы. Яд бородавчатки чрезвычайно опасен. Уколовшись о плавники рыбы камня, человек сначала испытывает жгучую боль в месте укола.
На фоне боли очень быстро развивается травматический шок, дальше возможен паралич, если яд дошёл до нервных окончаний. В месте укола наблюдается отмирание тканей.
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