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Российский комбриг раздел догола собственных танкистов и&nbsp;заставил их&nbsp;щипать траву

Российский комбриг раздел догола собственных танкистов и заставил их щипать траву

Автор:
04 августа 2023 08:55
Сообщество : Военное
Метки: Видео   Командир военной части   армия   военые   до гола   мужчины   
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В одной из воинских частей в Подмосковье командир бригады решил провести в отношении своих танкистов довольно странную «воспитательную работу».

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях очевидцы, наблюдавшие за происходящим из окон казарм.

В чем именно заключалась идея комбрига, непонятно, но выглядело все это действо не иначе, как реализация больных фантазий какого-то извращенца.



Сначала он раздел своих подчиненных догола, а после этого выстроил их у стенки и заставил щипать руками траву.

При этом, по словам других солдат, танкистов еще и избивали.

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Метки: Видео   Командир военной части   армия   военые   до гола   мужчины   
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15  комментариев
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3k
Lexx Час назад
Воплощает в реале свои гомосячие фантазии.
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1k
Dimon 7 минут назад
Да уж! Прямо про советскую армию был анекдот: Прапорщик перед строем: - Сегодня подметаем плац ломами! Голос из строя: - Товарищ прапорщик! А можно зубными щётками? - Можно, главное чтобы вы зае.па..лись!
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Mikhail 9 минут назад
а почему в ролике говорят "ганьба" ?
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1k
Uganda Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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15k
Мистер Фикс 41 минуту назад
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется
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14k
Kostick 56 минут назад
чистейший тридварас. пялиться на голых мужиков.. тхумлиать. того педокомбрига заварить в танке, и на сво. максимум на т54.
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0
Павел Час назад
А вот интересно, хоть один из щипачей потом написал обращение в военную прокуратуру? Там ой как ждут таких дебилов-командиров.
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286
Алексей Бляйбтрой Час назад
видать армейская травма
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