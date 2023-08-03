Сотрудница магазина эпичным броском уложила на пол посетительницу ТЦ в Воронеже

Эпичная потасовка сотрудницы магазина и посетительницы произошла в ТЦ "Армада" в Воронеже. Роликом в соцсетях поделились очевидцы.

На кадрах видно, как работница держит женщину сзади за шею, а потом валит ее на пол, где начинает бить посетительницу ее же сумкой. Затем в кадре появляются охранники, один из которых эффектно "подкатывает" к участницам потасовки и разнимает их. В итоге женщины вместе с сотрудниками охраны уходят смотреть камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить, что же случилось на самом деле.

Что конкретно произошло между женщинами – непонятно, однако из диалога можно предположить, что посетительница магазина якобы облила работниц водой, из-за чего, скорее всего, и произошла перепалка.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, о произошедшем сообщили в полицию.

– На месте происшествия участковый уполномоченный полиции разбирается в обстоятельствах конфликта, фигуранты которого установлены, заявлений по факту причинения телесных повреждений не поступило, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – рассказали в полиции.