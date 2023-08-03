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Сотрудница магазина эпичным броском уложила на пол посетительницу ТЦ в Воронеже

Сотрудница магазина эпичным броском уложила на пол посетительницу ТЦ в Воронеже

Автор:
03 августа 2023 09:20
Метки: Видео   Сотрудница магазина   бросок   воронеж   девушки   драка   
2646
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Что конкретно произошло между женщинами – непонятно.

Эпичная потасовка сотрудницы магазина и посетительницы произошла в ТЦ "Армада" в Воронеже. Роликом в соцсетях поделились очевидцы.


На кадрах видно, как работница держит женщину сзади за шею, а потом валит ее на пол, где начинает бить посетительницу ее же сумкой. Затем в кадре появляются охранники, один из которых эффектно "подкатывает" к участницам потасовки и разнимает их. В итоге женщины вместе с сотрудниками охраны уходят смотреть камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить, что же случилось на самом деле.


Что конкретно произошло между женщинами – непонятно, однако из диалога можно предположить, что посетительница магазина якобы облила работниц водой, из-за чего, скорее всего, и произошла перепалка.


Как сообщили в ГУ МВД по региону, о произошедшем сообщили в полицию.

– На месте происшествия участковый уполномоченный полиции разбирается в обстоятельствах конфликта, фигуранты которого установлены, заявлений по факту причинения телесных повреждений не поступило, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – рассказали в полиции. 

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Метки: Видео   Сотрудница магазина   бросок   воронеж   девушки   драка   
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12  комментариев
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23k
sanchesS80 Час назад
Почему у меня часть роликов на фишках не показываются?
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10k
Dabus 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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4k
просто Дмитрий 23 минуты назад
ХАЧУУУУ ВТОРОГО РАУНДАААА!!!
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105
Константин Котов 46 минут назад
Ну так себе бросок-то. Чисто сваливание, мне кажется такое не оценивается.
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1k
MrAnderson Час назад
Я более чем уверен что тетку которую повалили классический "Мазгач" (человек который приходит в магазин чтоб в**бать мозг продавцу , зная что ему ничего не сделают ) но в этот раз не прокатило получила по заслугам . Да и по голосу она именно из этой категории людей.
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19
grazoe 2 часа назад
всё таки интересная причина конфликта
@IsTOPnik продолжайте вести наблюдение
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
тоже мне бросок, просто упали вместе
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5k
Горожанин 2 часа назад
Обычная, нормальная дискуссия свободных, продвинутых феминисток.
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16k
ss 2 часа назад
Дикари-с...
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