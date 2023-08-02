В Китае наводнение смыло из ювелирного магазина украшения на 700 тысяч долларов

Люди кинулись искать сокровища. Китайская золотая лихорадка.
В Китае продолжает бушевать стихия. В провинции Цюаньчжоу вода проникла в магазин ювелирных украшений.
При наводнении вода смыла из ювелирного салона драгоценностей на сумму в 700 тысяч долларов. Владелица бутика госпожа Хуан говорила о предпринятых мерах предосторожности, однако это не помогло - вода смыла двери, окна и прилавки с ювелирными изделиями в магазине.
По словам хозяйки, большинство украшений смыл паводок и найти их теперь сложно. Однако некоторые изделия удалось спасти местным жителям, они нашли их среди обломков после шторма.
Источник:
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Наводнение.
Напомнило анекдот:
В кабинет к хирургу заходит мужик и говорит очень сиплым голосом:
- Доктор! Посмотрите, что у меня с голосом! А то жизни просто нет. Жена из дома гонит. Говорит: "Пока не вылечишься, домой не приходи!"
- Ну, что ж, голубчик, давайте посмотрим... [осматривает]...
Вы знаете... тут такая пикантная ситуация... У вас слишком большой и тяжёлый член. Он тянет вниз и не даёт смыкаться голосовым связкам.
- [сиплым голосом] Режьте нахрен, доктор! А то жизни нет! Жена нервничает, люди насмехаются... Режьте!
- ?... Вы хорошо подумали? Я конечно могу отрезать, но...
- [всё ещё сиплым голосом]Режьте, доктор! Режьте к едрене-фене!
Доктор делает операцию. Мужик отходит от наркоза говорит зычным басом, - "Доктор! Спасибо огромное! Вот теперь заживу по человечески!", - и убегает.
Проходит один день. Утром следующего, мужик возвращается к хирургу и говорит хорошо поставленым голосом: "Доктор... Не знаю, как сказать... Но вы должны его... того... обратно пришить. Теперь жена вобще из дома выгнала. Говорит: "Лучше уж сипатый, чем такой... инвалид"..."
Доктор, ковыряясь в бумажках и не поднимая головы, отвечает ему очень сиплым голосом: "А я не могу. Я его потерял".