В Китае наводнение смыло из ювелирного магазина украшения на 700 тысяч долларов

В Китае продолжает бушевать стихия. В провинции Цюаньчжоу вода проникла в магазин ювелирных украшений.

При наводнении вода смыла из ювелирного салона драгоценностей на сумму в 700 тысяч долларов. Владелица бутика госпожа Хуан говорила о предпринятых мерах предосторожности, однако это не помогло - вода смыла двери, окна и прилавки с ювелирными изделиями в магазине.

По словам хозяйки, большинство украшений смыл паводок и найти их теперь сложно. Однако некоторые изделия удалось спасти местным жителям, они нашли их среди обломков после шторма.