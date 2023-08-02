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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 513 постов • 28 подписчиков подписаться
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В Китае наводнение смыло из ювелирного магазина украшения на 700 тысяч долларов

В Китае наводнение смыло из ювелирного магазина украшения на 700 тысяч долларов

Автор:
02 августа 2023 08:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   драгоцености   золото   наводнение   украшение   
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Люди кинулись искать сокровища. Китайская золотая лихорадка.

В Китае продолжает бушевать стихия. В провинции Цюаньчжоу вода проникла в магазин ювелирных украшений.


При наводнении вода смыла из ювелирного салона драгоценностей на сумму в 700 тысяч долларов. Владелица бутика госпожа Хуан говорила о предпринятых мерах предосторожности, однако это не помогло - вода смыла двери, окна и прилавки с ювелирными изделиями в магазине.


По словам хозяйки, большинство украшений смыл паводок и найти их теперь сложно. Однако некоторые изделия удалось спасти местным жителям, они нашли их среди обломков после шторма.

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Метки: Видео   Китай   драгоцености   золото   наводнение   украшение   
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6  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Езда по ушам или история для страховой компании,все злото убирается в сейфовую комнату даже на ночь! Смыло у нее золото,ага
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46k
Aleksandr 40 минут назад
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46k
Соломей 52 минуты назад
Продам золотые украшения.оптом.
Наводнение.
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18k
seller-k Час назад
Ссылка youtu.be
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16k
ss Час назад
Да, да, да. Причём вода всё смыла прямо из закрытого сейфа!...
Напомнило анекдот:

В кабинет к хирургу заходит мужик и говорит очень сиплым голосом:
- Доктор! Посмотрите, что у меня с голосом! А то жизни просто нет. Жена из дома гонит. Говорит: "Пока не вылечишься, домой не приходи!"

- Ну, что ж, голубчик, давайте посмотрим... [осматривает]...
Вы знаете... тут такая пикантная ситуация... У вас слишком большой и тяжёлый член. Он тянет вниз и не даёт смыкаться голосовым связкам.

- [сиплым голосом] Режьте нахрен, доктор! А то жизни нет! Жена нервничает, люди насмехаются... Режьте!

- ?... Вы хорошо подумали? Я конечно могу отрезать, но...

- [всё ещё сиплым голосом]Режьте, доктор! Режьте к едрене-фене!

Доктор делает операцию. Мужик отходит от наркоза говорит зычным басом, - "Доктор! Спасибо огромное! Вот теперь заживу по человечески!", - и убегает.

Проходит один день. Утром следующего, мужик возвращается к хирургу и говорит хорошо поставленым голосом: "Доктор... Не знаю, как сказать... Но вы должны его... того... обратно пришить. Теперь жена вобще из дома выгнала. Говорит: "Лучше уж сипатый, чем такой... инвалид"..."

Доктор, ковыряясь в бумажках и не поднимая головы, отвечает ему очень сиплым голосом: "А я не могу. Я его потерял".
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16k
Shtoppi 2 часа назад
ага, наводнение "смыло"
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