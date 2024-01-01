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В Новосибирском зоопарке показали, как гепарды устраивают забеги по снегу

В Новосибирском зоопарке показали, как гепарды устраивают забеги по снегу

Автор:
01 января 2024 11:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Новосибирск   гепарды   дикая кошка   животные   забег   зоопарк   милота   
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Животные решили немного размяться и показать посетителям, какую скорость они умеют развивать.

Площадкой для забега стал вольер. Гепарды быстро и ловко пробежали от стены до стены.

В 70-е годы в зоопарке был один гепард. В 2006 году в столицу Сибири привезли пару из Германии. Несмотря на непривычный климат они не отказываются от прогулок, а с удовольствием бегают и резвятся в снегу.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   гепарды   дикая кошка   животные   забег   зоопарк   милота   
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4  комментария
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8k
perekrestok Час назад
Кошки всегда прекрасны и грационзы! К какой породу они не относились бы!
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11k
Алексей 6 минут назад
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12k
Властелин Час назад
В зоопарках сегодня нужно содержать только животных у которых в природе нет шансов выжить. Здоровых животных на волю.
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Anarasius

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