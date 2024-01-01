В Новосибирском зоопарке показали, как гепарды устраивают забеги по снегу

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Животные решили немного размяться и показать посетителям, какую скорость они умеют развивать.
Площадкой для забега стал вольер. Гепарды быстро и ловко пробежали от стены до стены.
В 70-е годы в зоопарке был один гепард. В 2006 году в столицу Сибири привезли пару из Германии. Несмотря на непривычный климат они не отказываются от прогулок, а с удовольствием бегают и резвятся в снегу.
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