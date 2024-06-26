Женщина кормит с руки хищную птицу

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Повар Евгения Романова из Новосибирска завела дружбу с хищной птицей. Пернатый каждый день прилетает к окну её квартиры, чтобы полакомиться мясными угощениями.
Автор видео кормит птицу дважды в сутки. Хищник выхватывает угощения из руки и улетает. Коршун, которого Евгения стала называть Кешей, берет мясо аккуратно, не оставляя царапин.
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