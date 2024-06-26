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Женщина кормит с руки хищную птицу

Женщина кормит с руки хищную птицу

Автор:
26 июня 2024 08:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Новосибирск   Россия   животные   коршун   птица   
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Повар Евгения Романова из Новосибирска завела дружбу с хищной птицей. Пернатый каждый день прилетает к окну её квартиры, чтобы полакомиться мясными угощениями.

Автор видео кормит птицу дважды в сутки. Хищник выхватывает угощения из руки и улетает. Коршун, которого Евгения стала называть Кешей, берет мясо аккуратно, не оставляя царапин.

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Метки: Видео   Новосибирск   Россия   животные   коршун   птица   
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2  комментария
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18k
Колька Валеркин сын 8 минут назад
А потом птица перестанет охотиться, это чудо уедет на две недели в какие нить ДубаИ или ТайландЫ и усе, писец патицеф.
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972
Алексей Куликов 21 минуту назад
Вот любят они своё табло в кадр засовывать, зачем? Как оно позволит лучше разглядеть птицу? Ну произнесла речь, сотри его с кадра, показывай птицу ...
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Себастьян Перейра
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