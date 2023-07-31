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Российская туристка приехала в Узбекистан и столкнулась с местным «гостеприимством»

Российская туристка приехала в Узбекистан и столкнулась с местным «гостеприимством»

Автор:
31 июля 2023 18:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Девушка   Узбекистан   агрессия   гостеприимство   туристка   
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Такого она явно не ожидала.

Девушка родилась в Узбекистане, затем уехала оттуда вместе с родителями в Россию. А недавно вернулась - чтобы навестить родственников. И повстречалась с мадам, которая повела себя агрессивно.

Всё началось с того, что дама спросила у девушки - как ей проехать к деловому центру «Ташкент-Сити». Та ответила по-русски, а это женщине очень не понравилось. Она якобы заявила, что у приезжих в России требуют знание русского, а значит, если приехали в Узбекистан - извольте знать узбекский. Звучит странно, потому что разница между приехавшим работать и туристом очевидна. Первым местный язык необходим, а вторым - вовсе не обязателен. Никто же не требует от туриста в Японии в совершенстве владеть языком и лихо рисовать иероглифы.

К сожалению, начала беседы нет, поэтому подтвердить или опровергнуть такие утверждения местной дамы нельзя. Есть лишь концовка, где она совсем разошлась и даже толкнула туристку.

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Метки: Видео   Девушка   Узбекистан   агрессия   гостеприимство   туристка   
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23  комментария
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1k
rudenkov 46 минут назад
21 декабря 1995 года был принят закон «О государственном языке Республики Узбекистан», где статус русского языка говорится в Статье 1: "На территории Республики Узбекистан обеспечивается развитие и свободное пользование русским языком как языком межнационального общения народов СССР.
В УЗБЕКИСТАНЕ РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ К ИЗУЧЕНИЮ ВО ВСЕХ ВУЗАХ СТРАНЫ В настоящее время в Узбекистане русский язык является обязательным к изучению во всех вузах страны, а также основным языком делопроизводства в крупных городах.
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5k
Tatyana Минуту назад
Нацизм хоть и прибежище негодяев, но он крайне развит сейчас и был развит тогда почти во всех странах бывшего Союза. И отрицать это могут лишь не жившие там и свято верящие в теорию советского братства. Сколько их не кормили тогда и сейчас, сколько им не настроили и не подарили всего, нет-нет, да такое выльется. Надеюсь, что туристка написала заявление в полицию и мадам привлекут хотя бы к административке.
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7
Rocker 6 минут назад
и че по одной дуре о всех узбеках судить будем?
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912
Руслана Тарасова 9 минут назад
Что любопытно , эту новость выложили на Пикабу и через несколько часов удалили. Похоже не из-за новости, а из-за комментариев. "Вэлыки Шумэры" впадали в полный кайф в комментах этой новости.
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16k
Альф 57 9 минут назад
Фигня пост, ездил много, отношение к русским нормальное.
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
В ролике нет ничего про узбекский язык.
Зато есть утверждение" "Русские - нацисты".
Видимо, туристку из России совершенно правильно идентифицировали и просто высказали свое мнение по текущей ситуации.
Непонятно, почему туристка так удивилась, надо же хотя бы немного интересоваться тем, что происходит вокруг, особенно если выезжаешь за пределы МКАД.
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5k
Sanar Полчаса назад
Чушь полная, работаю по Азии часто, хер там тебе что кто предъявит за русский, херня автор лови шпалу.
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1k
Жирный бот Полчаса назад
Какой то бред... У меня знакомый уже год как там, все устраивает, кроме того как цены на недвижимость выросли и жара там сейчас ужасная..
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
зае...эти туристы..дома сидите щас..и так нервозная обстановка..ДБ
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