Российская туристка приехала в Узбекистан и столкнулась с местным «гостеприимством»

Девушка родилась в Узбекистане, затем уехала оттуда вместе с родителями в Россию. А недавно вернулась - чтобы навестить родственников. И повстречалась с мадам, которая повела себя агрессивно.

Всё началось с того, что дама спросила у девушки - как ей проехать к деловому центру «Ташкент-Сити». Та ответила по-русски, а это женщине очень не понравилось. Она якобы заявила, что у приезжих в России требуют знание русского, а значит, если приехали в Узбекистан - извольте знать узбекский. Звучит странно, потому что разница между приехавшим работать и туристом очевидна. Первым местный язык необходим, а вторым - вовсе не обязателен. Никто же не требует от туриста в Японии в совершенстве владеть языком и лихо рисовать иероглифы.

К сожалению, начала беседы нет, поэтому подтвердить или опровергнуть такие утверждения местной дамы нельзя. Есть лишь концовка, где она совсем разошлась и даже толкнула туристку.