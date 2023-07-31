Российская туристка приехала в Узбекистан и столкнулась с местным «гостеприимством»

Такого она явно не ожидала.
Девушка родилась в Узбекистане, затем уехала оттуда вместе с родителями в Россию. А недавно вернулась - чтобы навестить родственников. И повстречалась с мадам, которая повела себя агрессивно.
Всё началось с того, что дама спросила у девушки - как ей проехать к деловому центру «Ташкент-Сити». Та ответила по-русски, а это женщине очень не понравилось. Она якобы заявила, что у приезжих в России требуют знание русского, а значит, если приехали в Узбекистан - извольте знать узбекский. Звучит странно, потому что разница между приехавшим работать и туристом очевидна. Первым местный язык необходим, а вторым - вовсе не обязателен. Никто же не требует от туриста в Японии в совершенстве владеть языком и лихо рисовать иероглифы.
К сожалению, начала беседы нет, поэтому подтвердить или опровергнуть такие утверждения местной дамы нельзя. Есть лишь концовка, где она совсем разошлась и даже толкнула туристку.
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В УЗБЕКИСТАНЕ РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ К ИЗУЧЕНИЮ ВО ВСЕХ ВУЗАХ СТРАНЫ В настоящее время в Узбекистане русский язык является обязательным к изучению во всех вузах страны, а также основным языком делопроизводства в крупных городах.
Зато есть утверждение" "Русские - нацисты".
Видимо, туристку из России совершенно правильно идентифицировали и просто высказали свое мнение по текущей ситуации.
Непонятно, почему туристка так удивилась, надо же хотя бы немного интересоваться тем, что происходит вокруг, особенно если выезжаешь за пределы МКАД.