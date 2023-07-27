Искренняя радость женщины, поймавшей рыбу

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Вот она рыба её мечты. Ну как с такой реакции женщины за неё не порадоваться?
Какая жизнерадостная туристка. После такого может стать заядлым рыболовом.
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сам не могу , сколько не пытался использовать правильный хват, уж наверно лет 45..
зы. лещ зачет.
ты наверно так хотел сказать.