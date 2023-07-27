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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 459 постов • 238 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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Искренняя радость женщины, поймавшей рыбу

Искренняя радость женщины, поймавшей рыбу

Автор:
27 июля 2023 09:53
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Радость   Реакция   женщина   позитив   рыба   улов   
2379
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Вот она рыба её мечты. Ну как с такой реакции женщины за неё не порадоваться?

Какая жизнерадостная туристка. После такого может стать заядлым рыболовом.

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Метки: Видео   Радость   Реакция   женщина   позитив   рыба   улов   
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14  комментариев
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3k
Alex 4 часа назад
Отличный Лещ
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63k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
она прочувствовала что такое биение удилища когда на крючке крупная добыча , такие эмоции ..
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46k
Соломей Полчаса назад
молодец, правильный хват спиннинга.бросать так его правда не стоило,но понимаю, адреналин)))
сам не могу , сколько не пытался использовать правильный хват, уж наверно лет 45..
зы. лещ зачет.
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3k
Константин 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Ivan 2 часа назад
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21
PavelFox 3 часа назад
Чот рыба даже не шевелится. А точно она не из магазина?
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4k
просто Дмитрий 3 часа назад
Еще одну за губу подцепили
Эта уже не сорвется
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59k
Александр 3 часа назад
Напомнило про Язь ..:-))
Ссылка youtu.be
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483
ghor 3 часа назад
Вот где таких жён выращивают?!!!! Какая молодец!!!!!!!!!!!!!
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4k
Григорий 4 часа назад
Молодец!!! мои поздравления!!!
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