Огромная акула попыталась отнять улов у рыбаков в Австралии

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Люди поймали увесистого тунца, и попытались поднять его на лодку, но в этот момент судно атаковала акула.
Добычу удалось отбить, но хищница так просто не сдавалась и еще некоторое время следовала за рыбаками.
А как бы вы отреагировали на такую встречу?
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