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Сообщество Лагуна акул 97 постов • 51 подписчик подписаться
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Огромная акула попыталась отнять улов у рыбаков в Австралии

Огромная акула попыталась отнять улов у рыбаков в Австралии

Автор:
15 октября 2023 09:42
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Австралия   Видео   акула   рыба   рыбаки   улов   
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Люди поймали увесистого тунца, и попытались поднять его на лодку, но в этот момент судно атаковала акула.

Добычу удалось отбить, но хищница так просто не сдавалась и еще некоторое время следовала за рыбаками.

А как бы вы отреагировали на такую встречу?


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Метки: Австралия   Видео   акула   рыба   рыбаки   улов   
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