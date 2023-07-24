Житель Минусинска ограбил спортивный магазин, украденное прокутил в клубах и раздал прохожим

Максим залез в Sport Style и вытащил 31 000 рублей, сбежал и на такси уехал в Абакан, где затусил, как в Вегасе: два дня парень уверенно пропивал украденное, поил других, раздавал деньги прохожим.

Счастье закончилось вместе с деньгами и уголовным делом.





Суд приговорил Макса к двум годам и месяцу колонии. Ещё больше он, наверное, расстроился, когда узнал, что мог вытащить из магазина больше денег.





Всего там было 95 000 рублей, но больше половины невнимательный вор просто не нащупал в темноте.