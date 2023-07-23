Спасатели вытащили кота из 8-метрового колодца

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В службу 112 обратилась жительница, которая услышала жалобное мяуканье из бетонной западни, но сама не смогла эвакуировать животное.
- Оперативно приехав на место вызова, один из специалистов подразделения с помощью альпинистского снаряжения спустился в колодец. На дне оказалась вода, но кот дождался помощи. Спасатель поместил его в переноску, и напарники подняли наверх. Спасенный кот почувствовав свободу, сразу отправился по своим делам, - говорится в сообщении.
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