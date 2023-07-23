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Сообщество Без кота и жизнь не та 1668 постов • 475 подписчиков подписаться
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Спасатели вытащили кота из 8-метрового колодца

Спасатели вытащили кота из 8-метрового колодца

Автор:
23 июля 2023 10:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Подольск   добро   колодец   кот   помощь   пступок   спасение   
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В службу 112 обратилась жительница, которая услышала жалобное мяуканье из бетонной западни, но сама не смогла эвакуировать животное.

- Оперативно приехав на место вызова, один из специалистов подразделения с помощью альпинистского снаряжения спустился в колодец. На дне оказалась вода, но кот дождался помощи. Спасатель поместил его в переноску, и напарники подняли наверх. Спасенный кот почувствовав свободу, сразу отправился по своим делам, - говорится в сообщении.


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Метки: Видео   Подольск   добро   колодец   кот   помощь   пступок   спасение   
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2  комментария
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5k
Евгений Д Час назад
Молодцы и спасатели и жительница- спасли кошачью душу
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Alex Час назад
Герои!
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