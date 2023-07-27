Россиянка Смирнова час ждала рукопожатия от украинки, которая направила на соперницу саблю

На чемпионате мира по фехтованию среди саблисток россиянка Анна Смирнова уступила победу украинке Ольге Харлан.
В настоящее время проходит чемпионат мира по фехтованию, он завершится 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Российская спортсменка Анна Смирнова проиграла поединок со счётом 15:7 в пользу представительницы Украины Ольги Харлан.
После поединка спортсменки должны были пожать друг другу руки, но вместо этого Харлан направила саблю в сторону Анны. После этого украинка покинула дорожку, а Смирнова осталась ждать.
Дорожку россиянка покинула более чем через полчаса. За это время к ней несколько раз подходили арбитры, сообщает Sports.ru. Ей принесли стул, чтобы она села.
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Согласно регламенту Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, им грозит исключение из соревнований и отстранение от участия в оставшихся турнирах. Кроме того, поединок не считается завершённым, пока не состоится рукопожатие.
Решение судей пока не известно.
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Ну а от свидоматки ничего другого и ожидать не приходится.
укробляди и спорт вещи несовместимые !
Второе - мы так и будем на всех хохлодебилов внимание обращать? Ну не подала пакли своей, зачем ее рукопожатие вообще нужно? Чтоб зафарчмашиться об хохла?
*это мысли в её тупой башке рагульской)
То есть, сначала - салют. Специально посмотрел в инете, что это такое, т.к. в фехтовании "ни в зуб ногой". Так вот то, что исполнила украинка - это "первое положение" салюта, на которое не было ответа. Или я ошибаюсь?
На видео, конечно не совсем то же, что на картинке, но приветствия в спорте - часто формальность. Но ведь это и точно не боевая стойка. Предубеждения вполне понятны, озлобление явно не одностороннее, но судьи разберутся.
Исключить её нафиг из федерации и из всех турниров в будущем.