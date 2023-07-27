Россиянка Смирнова час ждала рукопожатия от украинки, которая направила на соперницу саблю

В настоящее время проходит чемпионат мира по фехтованию, он завершится 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Российская спортсменка Анна Смирнова проиграла поединок со счётом 15:7 в пользу представительницы Украины Ольги Харлан.

После поединка спортсменки должны были пожать друг другу руки, но вместо этого Харлан направила саблю в сторону Анны. После этого украинка покинула дорожку, а Смирнова осталась ждать.