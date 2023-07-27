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Россиянка Смирнова час ждала рукопожатия от украинки, которая направила на соперницу саблю

Россиянка Смирнова час ждала рукопожатия от украинки, которая направила на соперницу саблю

Автор:
27 июля 2023 13:09
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   интересное   рукопожатие   спортсменки   фехтование   фото   шпага   
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На чемпионате мира по фехтованию среди саблисток россиянка Анна Смирнова уступила победу украинке Ольге Харлан.

В настоящее время проходит чемпионат мира по фехтованию, он завершится 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Российская спортсменка Анна Смирнова проиграла поединок со счётом 15:7 в пользу представительницы Украины Ольги Харлан.

После поединка спортсменки должны были пожать друг другу руки, но вместо этого Харлан направила саблю в сторону Анны. После этого украинка покинула дорожку, а Смирнова осталась ждать.

Дорожку россиянка покинула более чем через полчаса. За это время к ней несколько раз подходили арбитры, сообщает Sports.ru. Ей принесли стул, чтобы она села.

Согласно регламенту Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, им грозит исключение из соревнований и отстранение от участия в оставшихся турнирах. Кроме того, поединок не считается завершённым, пока не состоится рукопожатие.

Решение судей пока не известно.

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Метки: Спорт   интересное   рукопожатие   спортсменки   фехтование   фото   шпага   
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26  комментариев
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
1k
13k
GROMOZEKA 51 секунду назад
Нех@й туда ездить, это что касается нашей спортсменки и в целом Российского спорта.
Ну а от свидоматки ничего другого и ожидать не приходится.
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908
ruslan d 4 минуты назад
Ну это серьезный аргумент на пересмотр результата , как минимум .
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1k
tvcshnik 5 минут назад
Олимпиада 24 Париж-Москва. будем посмотреть.
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1k
SmartCat101 13 минут назад
это техническое поражение по правилам данного вида спорта!!! вот и посмотрим на чпортивную комиссию и на то как спорт вне политики
укробляди и спорт вещи несовместимые !
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37k
Александр 15 минут назад
Первое - поехала в нейтральном статусе - ну и хоть говном измажут - пофиг - к России ты не относишься... Всю жизнб готовилась и так далее не канает.
Второе - мы так и будем на всех хохлодебилов внимание обращать? Ну не подала пакли своей, зачем ее рукопожатие вообще нужно? Чтоб зафарчмашиться об хохла?
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38k
Седой 15 минут назад
Вот если наоборот было, уже бы и дисквалифицирована была бы и визгу на весь белый свет...
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18k
Роберт Шекли 16 минут назад
Делов-то - одну дисквалифицировать, а победу присудить другой
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10
Karvins 18 минут назад
Самое забавное что хохлам это спустят на тормозах.... "Типа у них ситуация в стране сложная и бла бла бла..."
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 18 минут назад
Вот-тебе Путин..получи...я тебя перемогла на миллисекунду...
*это мысли в её тупой башке рагульской)
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32k
Ashabad 19 минут назад
Нахер нашим вообще там в нейтральном статусе выступать? Вот мне интересно, а государство потратилось на то, чтобы послать туда наших в нейтральном статусе?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
2k
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
5k
14k
Kostick 45 минут назад
либо ты отказываешься от поединка, либо соблюдаешь правила. всё, иного нет и быть не может. украинке обязаны засчитать техническое поражение и дисквалификацию. раз уж спорт пытаются представить вне политики, пока видна обратная ситуация.
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4k
Еркен 52 минуты назад
Глупые люди, одни едут под нейтральным флагом выступать, другие нарушают правила и не обмениваются рукопожатием после поединка.
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5k
Трям 57 минут назад
Видимо когда с кастрюлей на башке бегала, где-то об стену писданулась и с тех пор такая.
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15k
3k
Едондер пуп Час назад
"спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями"
То есть, сначала - салют. Специально посмотрел в инете, что это такое, т.к. в фехтовании "ни в зуб ногой". Так вот то, что исполнила украинка - это "первое положение" салюта, на которое не было ответа. Или я ошибаюсь?
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10k
Том Сойер Час назад
Ольга Харлан -
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21
PavelFox Час назад
Какое-то неспортивное поведение. После боя наставлять саблю на безоружного опонента.
Исключить её нафиг из федерации и из всех турниров в будущем.
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2k
Nitroglicerin Час назад
[мат], какие же хохлы все-таки больные на голову!!! Спорт тут при чем??! Анне тоже надо было не стоять, а пepeeбать ей шлемаком по черепу, плюнуть и уйти с гордо поднятой головой. А судьи пусть потом решают до посинения. И пох
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