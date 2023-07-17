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В Омске женщина с коляской украла рулон искусственного газона

В Омске женщина с коляской украла рулон искусственного газона

Автор:
17 июля 2023 18:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   женщина   искусственный газон   кража   курьёз   омск   
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Наказанием для неё стал позор на весь город.

Жительница Омска с двумя маленькими детьми не удержалась от соблазна стащить бесхозный кусок искусственного газона и стала "героиней" города. Ролик с моментом кражи Александр, владелец украденной вещи, получил от жителя дома, у которого был доступ с записи с камеры наружного наблюдения. Он разместил видео с комментарием в местном паблике во "Вконтакте", чтобы пристыдить воровку и, кажется, это получилось.


Фотографировал велосипеды для магазина. Постелил газон, чтобы фотки получались ярче. Понятное дело, ходил в магазин, чтобы поменять велосипеды. Возвращаюсь, а газона нет! Я глазам своим не поверил! Кому нужен кусок газона 3*1м??? Зачем вы это делаете, люди? Он стоит 2-3 тыс

Опубликованный ролик набрал около 300 тысяч просмотров и его увидели даже родственники женщины, которая утащила реквизит для съёмки. В итоге украденную вещь вернула её дочка, за что получила от Александра шоколадку. Мужчина при этом и не собирался подавать заявление в полицию из-за незначительности суммы ущерба, но в итоге лучше стражей порядка проучил и женщину, и, будем надеяться, заставил задуматься над своими поступками остальных любителей тащить всё, что плохо лежит.

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Метки: Видео   дети   женщина   искусственный газон   кража   курьёз   омск   
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15  комментариев
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5k
Max Полчаса назад
Вот поэтому коммунизм и не построили...
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50k
Мойша 8 минут назад
А вот вам сила гласности. Я не понимаю, почему лица нарушителей на телевидении ретушируются. Вся сила в гласности.
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15k
Shtoppi 17 минут назад
хозяйственная, ёклмнэ. все в дом, все в семью )))))))))))
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1k
c3nsor3d 22 минуты назад
Всё-таки очень тупорылы капец... (камера - неее, ) :)
p.s. Беда вам, дебилам, на порог так и стучится...))
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
интересно как по команде люди пошли
только она завернула как
МОТОР - ЛЮДИ ПОШЛИ
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5
Старый больной человек 39 минут назад
Проклятый век цифровых технологий и тотального контроля вообще множит на ноль что-то найти или добыть. Даже выходя на крыльцо перекурить в частном секторе темной ночью сцыкотно яйца почесать. Кто-то снимет видео и представит в виде безумного маньяка извращенца.
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1k
tuka 40 минут назад
блин, прям классика... тихо сп..дил и ушел называется "нашел"
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24k
MrGod 45 минут назад
Вот из за такой тупой доброты, когда преступление ( не важно какое) проходит безнаказанно, другие ушлёпки так же думают что им ни чего не будет и совершают другие преступления.
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1k
zu4ara 50 минут назад
группой лиц по предварительному сговору (с детьми)...
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11k
ScorpionDS 55 минут назад
Так там еще и сообщник, который на машине подъехал, а дочка так-то слишком меленькая что бы допереть такой рулон.
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2k
Артур Котовой Час назад
Может выкинули, откуда она знала. На видео он у стены лежит как мусор, нефиг бросать вещи. Оба хороши
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251
София Час назад
Не красиво получилось.
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