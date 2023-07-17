В Омске женщина с коляской украла рулон искусственного газона

Наказанием для неё стал позор на весь город.
Жительница Омска с двумя маленькими детьми не удержалась от соблазна стащить бесхозный кусок искусственного газона и стала "героиней" города. Ролик с моментом кражи Александр, владелец украденной вещи, получил от жителя дома, у которого был доступ с записи с камеры наружного наблюдения. Он разместил видео с комментарием в местном паблике во "Вконтакте", чтобы пристыдить воровку и, кажется, это получилось.
Фотографировал велосипеды для магазина. Постелил газон, чтобы фотки получались ярче. Понятное дело, ходил в магазин, чтобы поменять велосипеды. Возвращаюсь, а газона нет! Я глазам своим не поверил! Кому нужен кусок газона 3*1м??? Зачем вы это делаете, люди? Он стоит 2-3 тыс
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Опубликованный ролик набрал около 300 тысяч просмотров и его увидели даже родственники женщины, которая утащила реквизит для съёмки. В итоге украденную вещь вернула её дочка, за что получила от Александра шоколадку. Мужчина при этом и не собирался подавать заявление в полицию из-за незначительности суммы ущерба, но в итоге лучше стражей порядка проучил и женщину, и, будем надеяться, заставил задуматься над своими поступками остальных любителей тащить всё, что плохо лежит.
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p.s. Беда вам, дебилам, на порог так и стучится...))
только она завернула как
МОТОР - ЛЮДИ ПОШЛИ