В Омске женщина с коляской украла рулон искусственного газона

Жительница Омска с двумя маленькими детьми не удержалась от соблазна стащить бесхозный кусок искусственного газона и стала "героиней" города. Ролик с моментом кражи Александр, владелец украденной вещи, получил от жителя дома, у которого был доступ с записи с камеры наружного наблюдения. Он разместил видео с комментарием в местном паблике во "Вконтакте", чтобы пристыдить воровку и, кажется, это получилось.

Фотографировал велосипеды для магазина. Постелил газон, чтобы фотки получались ярче. Понятное дело, ходил в магазин, чтобы поменять велосипеды. Возвращаюсь, а газона нет! Я глазам своим не поверил! Кому нужен кусок газона 3*1м??? Зачем вы это делаете, люди? Он стоит 2-3 тыс