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Новосибирские дачники подрались с цыганским табором

Новосибирские дачники подрались с цыганским табором

Автор:
13 июля 2023 09:55
Метки: Видео   ЧП   дачники   драка   люди   огородники   цыгани   
2507
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Противостояние между жителями садоводства и цыганами, устроившими через забор свой городок, длится уже 30 лет.


Шумным соседством недовольны жители сразу нескольких рядом расположенных садоводств: «Спутник», «Дорожник» и «Мечтатель». Они рассказывают, что поначалу приезжие построили всего несколько домов, занимались ковкой и сортировкой мусора. С годами табор разросся, а дачники стали выступать против соседей.

- Раньше у нас не было краж зимой, а потом у многих стало что-то пропадать. За руку не ловили, но мы-то знаем, чьих рук дело, - жители яро обвиняют представителей табора в уголовно наказуемых деяниях. Но доказательств не приводят.

У местных даже есть договор с бароном табора о том, что они не заходят на территорию дачных сообществ. Нарушение этого соглашения и стало недавно причиной массовой драки, в которой пострадали мужчина и женщина.


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Метки: Видео   ЧП   дачники   драка   люди   огородники   цыгани   
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22  комментария
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
ну пустили красного петуха в ночи и нет табора

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25k
Скептик-материалист 10 минут назад
Более десяти лет назад был в Хабаровске в гостях, там сделали просто - просто сожгли их трехэтажные хоромы в частном секторе, за торговлю наркотой. У меня всё.
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1k
Kra 12 минут назад
если это замозахват территории, то выселить надо... А если они там на законных основаниях, то менты должны работать. А как еще? Все граждане, все имеют права...
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9k
SuperTroll 15 минут назад
Цыгане это мерзкие, грязные, животные. Они паразиты в любой стране и обществе. Торговля наркотой, воровство, попрошайничесвто это их стандатные занятие. Властям похер ибо имеют откат. Пока народ не поднимется жесто против этой грязи толку не будет, увы
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−3
устал я от вас 18 минут назад
За 30 лет не могут спалить цыганские дома?
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7k
tamin Полчаса назад
У меня все больше ощущения, что цыгане решили облюбовать нашу страну. Не пора ли их начать выселять в Румынию нах?
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46k
Aleksandr 51 минуту назад
Пора уже на "фишках" стикер с Томми сделать
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3k
Lexx Час назад
--- занимались ковкой и сортировкой мусора ---

Но потом решили, что их национальное ремесло приносит больше дохода и меньше заморочек. И стали воровать. Гадать они видно давно разучились. Конокрады блин, только вот кони теперь редкость.
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15k
Shtoppi Час назад
пустить цыгам красного петуха посреди ночи и пусть потом доказывают что не само загорелось.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Не надо Томми, не надо печей, не надо ПУСТОЙ межнациональной неприязни. Достаточно жёстко проверить табор на соблюдение всех тех требований, какие обязан соблюдать каждый гражданин РФ. Не разовые рейды на наркотики, на мигрантов и т.д.. Проверить законность застройки прежде всего, законность землепользования, законность различного рода врезок и подключений к коммуникациям и т.д.. Не соответствует? Отключить, оштрафовать, снести за их счёт строения и рекультивировать территорию за их счёт. И не растягивать эти процедуры на годы.
Надо, в первую очередь, винить тех, кто попустительствует тому паразитическому образу жизни, который ведут определенные группы населения. Только тогда. когда не будет благодатной почвы для паразитизма, исчезнут подобные явления.
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2k
RaiJu Час назад
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636
дмитрий 2 часа назад
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