Новосибирские дачники подрались с цыганским табором

Противостояние между жителями садоводства и цыганами, устроившими через забор свой городок, длится уже 30 лет.
Шумным соседством недовольны жители сразу нескольких рядом расположенных садоводств: «Спутник», «Дорожник» и «Мечтатель». Они рассказывают, что поначалу приезжие построили всего несколько домов, занимались ковкой и сортировкой мусора. С годами табор разросся, а дачники стали выступать против соседей.
- Раньше у нас не было краж зимой, а потом у многих стало что-то пропадать. За руку не ловили, но мы-то знаем, чьих рук дело, - жители яро обвиняют представителей табора в уголовно наказуемых деяниях. Но доказательств не приводят.
У местных даже есть договор с бароном табора о том, что они не заходят на территорию дачных сообществ. Нарушение этого соглашения и стало недавно причиной массовой драки, в которой пострадали мужчина и женщина.
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Но потом решили, что их национальное ремесло приносит больше дохода и меньше заморочек. И стали воровать. Гадать они видно давно разучились. Конокрады блин, только вот кони теперь редкость.
Все нормальные люди на работу ходят.
Маска на всю морду, капюшон, мешковатая одежда.
Хрен, что докажешь.
Да и дома уже сгорят, возможно, с людьми.
Надо, в первую очередь, винить тех, кто попустительствует тому паразитическому образу жизни, который ведут определенные группы населения. Только тогда. когда не будет благодатной почвы для паразитизма, исчезнут подобные явления.