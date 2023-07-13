Новосибирские дачники подрались с цыганским табором



Шумным соседством недовольны жители сразу нескольких рядом расположенных садоводств: «Спутник», «Дорожник» и «Мечтатель». Они рассказывают, что поначалу приезжие построили всего несколько домов, занимались ковкой и сортировкой мусора. С годами табор разросся, а дачники стали выступать против соседей.



- Раньше у нас не было краж зимой, а потом у многих стало что-то пропадать. За руку не ловили, но мы-то знаем, чьих рук дело, - жители яро обвиняют представителей табора в уголовно наказуемых деяниях. Но доказательств не приводят.



У местных даже есть договор с бароном табора о том, что они не заходят на территорию дачных сообществ. Нарушение этого соглашения и стало недавно причиной массовой драки, в которой пострадали мужчина и женщина.