Лисёнок пытался зайти в чужой дом в Подмосковье

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На кадрах очевидицы видно, как лисенок после нескольких неудачных попыток проникнуть в дом уходит искать себе другой "причал".
Напомним, ранее экологи попросили подмосковных жителей избегать контакта с лисой. По словам специалистов, здоровая лиса избегает населенных пунктов и встреч с людьми. В города и деревни хищник может прийти в 2 случаях: либо в поисках еды, либо в случае заболевания.
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