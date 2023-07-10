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Лисёнок пытался зайти в чужой дом в Подмосковье

Лисёнок пытался зайти в чужой дом в Подмосковье

Автор:
10 июля 2023 09:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подмосковье   животные   лиса   лисенок   милота   
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На кадрах очевидицы видно, как лисенок после нескольких неудачных попыток проникнуть в дом уходит искать себе другой "причал".

Напомним, ранее экологи попросили подмосковных жителей избегать контакта с лисой. По словам специалистов, здоровая лиса избегает населенных пунктов и встреч с людьми. В города и деревни хищник может прийти в 2 случаях: либо в поисках еды, либо в случае заболевания. 

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Метки: Видео   Подмосковье   животные   лиса   лисенок   милота   
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9  комментариев
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9k
Борис Карабанов 3 часа назад
День. Больная. Зоозащитникам пора подумать о неком гуманном снижении плотности популяции лисицы, а то из-за переуплотнения повальная чесотка и вспышки бешенства. Злые жестокие охотники на лисицу сейчас практически не охотятся - спроса на шкурку лисы нет.
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3k
Lexx 44 минуты назад
У лисиц нет врождённого страха перед человеком, есть только приобретённый. Так, что не факт, что бешеная.
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8k
Компьютер DELL с монитором 49 минут назад
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3k
Pioner76 2 часа назад
Кто первый выставит видео про бешенство?
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Deiz

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