Наглядный пример того, как может долбануть слон

1211
1
1
Девушка пыталась снять слона, но животному это, видимо, не понравилось.
На записи видно, как группа американских туристов стоит перед небольшим барьером, за которым находится африканский слон. Животное протягивает хобот, и люди с улыбками гладят его. Одна из девушек достает телефон, чтобы снять животное, но слон наносит ей удар хоботом.
Источник:
Ссылки по теме:
- Слон напал на автобус в Индии
- Жители Японии пережидают непогоду
- Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне
- В Азербайджане тюлень напал на людей, купавшихся в море
- Ёжик искал лошадку, а нашёл женщину
Новости партнёров
реклама