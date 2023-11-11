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Наглядный пример того, как может долбануть слон

Наглядный пример того, как может долбануть слон

Автор:
11 ноября 2023 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   люди   слон   удра   хобот   
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Девушка пыталась снять слона, но животному это, видимо, не понравилось.

На записи видно, как группа американских туристов стоит перед небольшим барьером, за которым находится африканский слон. Животное протягивает хобот, и люди с улыбками гладят его. Одна из девушек достает телефон, чтобы снять животное, но слон наносит ей удар хоботом.

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Метки: Видео   животные   люди   слон   удра   хобот   
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7  комментариев
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3k
Наблюдатель Час назад
Карма у нее плохая, слону не понравилась))))))
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7k
Алекс Крайчек 46 секунд назад
Он понял, что она голосует за демократов... Пусть к ослам идет....
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4k
Двестиграмм 4 минуты назад
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29
Игорь Петрович 4 минуты назад
Держала смартфон вертикально, вот и получила
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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
Даже слона бесят смартфонщики
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7k
Mixalych 37 минут назад
Даже слон недолюбливает пиндосов
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24k
ЦСКА 48 минут назад
Это апперкот детка!
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