Женщина убила крысу своим криком

1993
1
1
Сотрудница торговой точки увидела крысу и начала кричать. Грызун не был готов к акустической атаке и его сердце не выдержало.
Так вот зачем они так орут 🤔
Соловей-разбойник в женском обличии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пушистый хищник вышел на охоту
- Ёжик искал лошадку, а нашёл женщину
- Спасите: реакция кота на хозяина, пытающегося прогнать грызуна
- Пушистый профессионал за работой
- Прирождённый охотник
Новости партнёров
реклама
у нас так бабка Перепелиха, в прошлом годе, деревья валили и медведи о земь падали..
Ни за что , ни про что убила криску...