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Женщина убила крысу своим криком

Женщина убила крысу своим криком

Автор:
23 апреля 2024 12:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   грызун   женщина   животные   крыса   
1993
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Сотрудница торговой точки увидела крысу и начала кричать. Грызун не был готов к акустической атаке и его сердце не выдержало.

Так вот зачем они так орут 🤔

Соловей-разбойник в женском обличии.

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Метки: Видео   Реакция   грызун   женщина   животные   крыса   
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12  комментариев
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15k
котегRUS Час назад
ничего удивительного..
у нас так бабка Перепелиха, в прошлом годе, деревья валили и медведи о земь падали..
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11k
Garpia121 18 минут назад
Она и для людей опасна.
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4k
americos Полчаса назад
Убила криком. Потом добила визгом. И в конце контрольный взвизг. Да она просто летальное шумовое оружие.
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12k
Летучий Мыш 38 минут назад
Бедный крыс, инфаркт микарда
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30k
Serg2001 41 минуту назад
Всё, что нужно знать о концертах Бузовой...
..)
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394
Сергей 41 минуту назад
Не успела проораться, а уже телефон достала и начала снимать.
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3k
Сергей Викторович 48 минут назад
Ну ничёсе она дает. Я сам чуть копыта не откинул.
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15k
котегRUS Час назад
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5k
Горожанин Час назад
Ля она крыса истеричная.
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825
Рома Час назад
Тварь бешеная !
Ни за что , ни про что убила криску...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3618 в горячем)

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