Турецкие моряки спасли француза, который хотел пересечь океан на педальной лодке

Француз Дидье Бовар решил добраться из Парижа в Нью-Йорк на своих двоих. Ну, не совсем на двоих - он использовал педальный транспорт. За 18 дней Бовар доехал на велосипеде до Лиссабона, затем потратил месяц, чтобы добраться до Канарских островов. А оттуда отправился в Нью-Йорк - на самодельной лодке с педалями.

В пути до Йорка его план пошёл по известному месту и пришлось слать сигнал о помощи. Его неказистая на вид лодчонка, оказалась не такой уж и простой - на ней был даже спутниковый телефон. По нему путешественник и отправил SOS, на него откликнулись турецкие моряки и вытащили «педального» из океана.