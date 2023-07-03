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Турецкие моряки спасли француза, который хотел пересечь океан на педальной лодке

Турецкие моряки спасли француза, который хотел пересечь океан на педальной лодке

Автор:
03 июля 2023 16:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Нью-Йорк   Париж   Турция   дидье бовар   моряки   океан   путешествие   спасение   француз   
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Он мечтал добраться на этом «пепелаце» до Нью-Йорка, но что-то пошло не так.

Француз Дидье Бовар решил добраться из Парижа в Нью-Йорк на своих двоих. Ну, не совсем на двоих - он использовал педальный транспорт. За 18 дней Бовар доехал на велосипеде до Лиссабона, затем потратил месяц, чтобы добраться до Канарских островов. А оттуда отправился в Нью-Йорк - на самодельной лодке с педалями.

В пути до Йорка его план пошёл по известному месту и пришлось слать сигнал о помощи. Его неказистая на вид лодчонка, оказалась не такой уж и простой - на ней был даже спутниковый телефон. По нему путешественник и отправил SOS, на него откликнулись турецкие моряки и вытащили «педального» из океана.

К тому моменту он дрейфовал в 200 км от Пуэрто-Рико. Педали его водяного «пепелаца» сломались, к  тому же надвигался ураган. Если бы не турецкое судно, всё стало бы совсем грустно.

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Метки: Видео   Нью-Йорк   Париж   Турция   дидье бовар   моряки   океан   путешествие   спасение   француз   
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8  комментариев
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Ухалус Посовиномус Час назад
Конь педальный, боевой.
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18k
Сергей 5 минут назад
Это тебе не Федор Конюхов, который в лодке один плывет, а его команда на паре кораблей контролирует на случай непредвиденных обстоятельств. Думать же надо!
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Александр 14 минут назад
Нас с подругой в Сочи на педальной лодке так разок унесло ветром, что с большим трудом в сторону пляжа допидалили, в 500 метрах от пункта выдачи, чуть народ не пришибли, вариантов не было) Не представляю как он собрался по океяну педалить.
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30k
Григорий 17 минут назад
У моих знакомых всегда есть маленький и слабенький, но запасной двигатель.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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389
Maxim Russo Полчаса назад
Братцы! А на правом фото случайно не Бориска Гребенщиков? Может... страшно подумать, что с людЯми возраст творит...
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32k
MatveiVainrub Полчаса назад
Где то заплакал сэр Чарльз !
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3k
Виталий 57 минут назад
200км от Пуэрто-Рико, т.е. хоть и не доплыл, но океан пересек...
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