Турецкие моряки спасли француза, который хотел пересечь океан на педальной лодке

Он мечтал добраться на этом «пепелаце» до Нью-Йорка, но что-то пошло не так.
Француз Дидье Бовар решил добраться из Парижа в Нью-Йорк на своих двоих. Ну, не совсем на двоих - он использовал педальный транспорт. За 18 дней Бовар доехал на велосипеде до Лиссабона, затем потратил месяц, чтобы добраться до Канарских островов. А оттуда отправился в Нью-Йорк - на самодельной лодке с педалями.
В пути до Йорка его план пошёл по известному месту и пришлось слать сигнал о помощи. Его неказистая на вид лодчонка, оказалась не такой уж и простой - на ней был даже спутниковый телефон. По нему путешественник и отправил SOS, на него откликнулись турецкие моряки и вытащили «педального» из океана.
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К тому моменту он дрейфовал в 200 км от Пуэрто-Рико. Педали его водяного «пепелаца» сломались, к тому же надвигался ураган. Если бы не турецкое судно, всё стало бы совсем грустно.
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