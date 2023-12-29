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Спортсмен слишком рано начал праздновать победу

Спортсмен слишком рано начал праздновать победу

Автор:
29 декабря 2023 11:56
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Победа   Спорт   бегун   спортсмен   финиш   
3789
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Бегун пришёл к финишу первым и начал праздновать победу. Другой участник забега ускорился и едва не лишил спортсмена первого места.

Спортсмен начал праздновать победу перед самым финишем и чуть не проиграл.

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Метки: Видео   Победа   Спорт   бегун   спортсмен   финиш   
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13  комментариев
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24k
SolomonA 7 часов назад
Вообще его должны были дисквалифицировать - он соперника рукой придержал.
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191
Мальчик в трусиках 21 минуту назад
А бывает и по-другому...
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1k
Бывалый 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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11k
МихА 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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1k
София 7 часов назад
Как говориться "Поспешишь-людей насмешишь".
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191
Мальчик в трусиках София 24 минуты назад
Поспешила...
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