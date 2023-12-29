Спортсмен слишком рано начал праздновать победу

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Бегун пришёл к финишу первым и начал праздновать победу. Другой участник забега ускорился и едва не лишил спортсмена первого места.
Спортсмен начал праздновать победу перед самым финишем и чуть не проиграл.
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