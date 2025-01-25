Страшные последствия выдавливания прыщей

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Девушка выдавила своему парню прыщ на лбу и случайно занесла туда инфекцию, из-за чего у него раздулся лоб и пришлось делать операцию.
Жаль Андрея...
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Всю жизнь давил прыщи без всяких последствий.Позволю себе описать способ.
1.Тщательно вымойте руки с мылом.Особенно под ногтями.
2.Обработайте прыщь спиртосодержащим веществом и прилежащюю площадь вокруг него в пределах 3-5 см.
3Давим прыщь.
4.Моментально прижигаем тем же спиртосодержащим веществом и и удерживаем 15-20 сек.
5.Для стопроцентной уверенности заклеиваем пластырем.
Ваш кэп.
3. Открыть интернет. Найти хирурга-стоматолога, записаться на приём
4. Сходить.
5. Выполнять назначения.
Потому что есть особенности кровоснабжения, а точнее точнее оттока лимфы и крови от носогубного треугольника и выше. Мужик так то легко отделался, можно и энцефалит/менингит поймать.
Ну и по мелочи:
- давить нельзя, надо вскрывать. Если уж приспичило - купи стерильный шприц и возьми иголку от него
- прижигать нельзя, нужен безспиртовой антисептик, иначе будет заживать дольше. Голливудские фильмы, где залил виски в рану и пошёл дальше крушить врагов - врут. Да, так бывает.
- бинт/марля.
Не, я понимаю, что ты так 100 раз делал и норм. А я таких в гнойной хирургии тоже много раз видел, которые не норм в итоге.