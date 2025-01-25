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Страшные последствия выдавливания прыщей

Страшные последствия выдавливания прыщей

Автор:
25 января 2025 11:20
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   идиотка   инфекция   операция   прыщ   фобия   
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Девушка выдавила своему парню прыщ на лбу и случайно занесла туда инфекцию, из-за чего у него раздулся лоб и пришлось делать операцию.

Жаль Андрея...

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Метки: Видео   идиотка   инфекция   операция   прыщ   фобия   
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17  комментариев
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46k
АнтонПолднев 3 часа назад
У баб вообще какая-то патологическая тяга к этому мероприятию. Я этого понять и хоть как-то объяснить не могу. Что за кайф...?
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3k
Dimon Полчаса назад
Ещё был подростком мне мама говорила, что нельзя давить прыщи в "Бермудском треугольнике: носогубная область и подбородок.
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395k
Алексей 39 минут назад
покажу жене. а то привычка дурная
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15k
Djeff 45 минут назад
Он бы лучше за своей девушкой приглядывал. Это, наверняка, рога растут.
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12k
Сол Гудман Час назад
Плюс одна фобия
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19k
ss 2 часа назад
Мыться надо!
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23k
Голос Вселенной 2 часа назад
Прям молодость вспоминаю! Помню, после армии познакомился с девкой одной... И тут аказия - оккупировал я у другана квартиру на вечер. И вот, помню, натрахались мы с ней вдоволь, лежим, пузыри пускаем... Но я начинаю замечать её какой-то несвойственно пристальный взгляд на меня. Причем, не в глаза мне смотрит, а как-то чуть в сторону... Раз заметил, два... Что случилось, говорю, что не так? А она мне так спокойно отвечает - можно я у тебя этот прыщик выдавлю на лбу? А то он один у тебя - мне как бельмо в глазу, постоянно взгляд перетягивает...
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5k
poбт 2 часа назад
наверняка это был не прыщ а фурункул, она его разогнала на пол башки
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32
Лёха 3 часа назад
Судя по фото,девушка даже не помыла руки, выйдя из туалета.Это шутка конечно.
Всю жизнь давил прыщи без всяких последствий.Позволю себе описать способ.
1.Тщательно вымойте руки с мылом.Особенно под ногтями.
2.Обработайте прыщь спиртосодержащим веществом и прилежащюю площадь вокруг него в пределах 3-5 см.
3Давим прыщь.
4.Моментально прижигаем тем же спиртосодержащим веществом и и удерживаем 15-20 сек.
5.Для стопроцентной уверенности заклеиваем пластырем.
Ваш кэп.
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32
Лёха Matrosskin 2 часа назад
То,что вы описали,больше похоже на чирий.Тут действительно нужен хирург.Я имел ввиду мелкие прыщи.Но спорить не буду.Возможно вы знаете об этом больше меня.
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Parizhanka
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