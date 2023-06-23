"Мне что, заходить и бить морды?": украинка негодует из-за магазина "Маленькая Россия" в Амстердаме

Мадам гуляла по городу и внезапно наткнулась на магазинчик с названием, от которого её перекорёжило. Беженка возмущена и крайне разочарована.
Украинские беженцы любят наводить порядки в Европе. А уж если какой-нибудь Микола или Оксанка обнаружит что-то связанное с Россией, то возмущению не будет предела.
Дама из Нэзалэжной внезапно обнаружила в Амстердаме магазин "Маленькая Россия". Небольшая лавочка с говорящим названием также торгует товарами и из Грузии, но сам факт, что в Нидерландах можно купить сувениры и продукты из ненавистной страны, до глубины души потряс украинку.
"Мне что, теперь заходить и бить морды всем, кто там есть?" - спрашивает автор видео. Интересно, как ведут себя гости в странах, принявших их и обеспечивших проживание.
Источник:
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А потом получают ответку и спрашивают - А нас за що?
Домой валите, твари !