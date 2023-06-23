"Мне что, заходить и бить морды?": украинка негодует из-за магазина "Маленькая Россия" в Амстердаме

Украинские беженцы любят наводить порядки в Европе. А уж если какой-нибудь Микола или Оксанка обнаружит что-то связанное с Россией, то возмущению не будет предела.

Дама из Нэзалэжной внезапно обнаружила в Амстердаме магазин "Маленькая Россия". Небольшая лавочка с говорящим названием также торгует товарами и из Грузии, но сам факт, что в Нидерландах можно купить сувениры и продукты из ненавистной страны, до глубины души потряс украинку.