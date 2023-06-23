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"Мне что, заходить и бить морды?": украинка негодует из-за магазина "Маленькая Россия" в Амстердаме

"Мне что, заходить и бить морды?": украинка негодует из-за магазина "Маленькая Россия" в Амстердаме

Автор:
23 июня 2023 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Нидерланды   Украина   беженцы   ненависть   русские сувениры   сувенирный магазин   
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Мадам гуляла по городу и внезапно наткнулась на магазинчик с названием, от которого её перекорёжило. Беженка возмущена и крайне разочарована.

Украинские беженцы любят наводить порядки в Европе. А уж если какой-нибудь Микола или Оксанка обнаружит что-то связанное с Россией, то возмущению не будет предела.


Дама из Нэзалэжной внезапно обнаружила в Амстердаме магазин "Маленькая Россия". Небольшая лавочка с говорящим названием также торгует товарами и из Грузии, но сам факт, что в Нидерландах можно купить сувениры и продукты из ненавистной страны, до глубины души потряс украинку.


"Мне что, теперь заходить и бить морды всем, кто там есть?" - спрашивает автор видео. Интересно, как ведут себя гости в странах, принявших их и обеспечивших проживание.

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Метки: Видео   Нидерланды   Украина   беженцы   ненависть   русские сувениры   сувенирный магазин   
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16  комментариев
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1k
Ян 44 минуты назад
"Мне что, теперь заходить и бить морды всем, кто там есть?"
А потом получают ответку и спрашивают - А нас за що?
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3k
Pioner76 9 минут назад
Не морду бить, а отсосать всем, что хохлушки очень хорошо умеет. Кстати в незалэжной все сосет. Кто американцам, кто британцам. Все.
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2k
Alex 10 минут назад
Свинью пустили на званный ужин
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60k
pynh 10 минут назад
Пусть зайдет и попробует набить
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3k
vfrcbvec 16 минут назад
Надо просто пистить их за всю хню и везде,- за разговор на говнове, за ссаную тряпку, за принадлежность к свинине, везде по всему миру, может тогда свинорылые угомонятся не будут о себе напоминать как радужные?
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6k
Бу 21 минуту назад
пусти свиней за стол, а они ноги на стол!(
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29k
Юрий 21 минуту назад
Переехала что ли?

Ссылка www.youtube.com
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279
Feud 23 минуты назад
У "этих" какой то заеп в башке.. шляются по европе и ищут флаги РФ.
Домой валите, твари !
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3k
Игорь Полчаса назад
т.е. вариант, что скорее всего прилетит ответка, она даже не рассматривает?
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
Поначалу она хотела до@баться до флага Нидерландов, но вовремя спохватилась
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596
дмитрий Полчаса назад
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9k
SSD 36 минут назад
Их пора депортировать всех назад, а то они какие то неадекватные.
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4k
Григорий 37 минут назад
ей заходить и сосать всем, а если попросят то и задом повернуться.
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25k
Сибиряк 39 минут назад
Нечего шататься по Амстердаму, сиди в своём борделе, поднимай экономику евросоюза!
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3k
Диагноз 41 минуту назад
Хотела в контрнахрюк пойти, но и тут не сбылось...
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