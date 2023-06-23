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В Магнитогорске пьяные мужчины устроили эпичную драку в лифте

В Магнитогорске пьяные мужчины устроили эпичную драку в лифте

Автор:
23 июня 2023 10:32
Метки: Видео   алкоголь   в мире   драка   лифт   магнитогорск   пьян   
1381
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1

Выпивохи сначала дружески хлопали друг друга по лицу, а потом сцепились. Схватка оказалась мощной - под конец один из мужчин за голову волочил другого, чтобы вытащить из лифта.

Источник:

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Метки: Видео   алкоголь   в мире   драка   лифт   магнитогорск   пьян   
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9  комментариев
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27k
Киры4 Час назад
Кроссовок жалко, один остался.
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179
twincam 4 минуты назад
На северах весело, то чуркотёлки в лифте насpyт, то синяки брачные игры устроят )))
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5k
мемфрид 8 минут назад
Дно пробито в очередной раз
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8k
Ден Полчаса назад
Бои ММА лифтогон.
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24k
Сталкер Полчаса назад
Быдло как оно есть.
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15k
banzai7 38 минут назад
Хуже животных
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5k
alex 55 минут назад
и такая шлаепень каждую пятницу в каждом дворе
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