В Магнитогорске пьяные мужчины устроили эпичную драку в лифте

1381
1
1
Выпивохи сначала дружески хлопали друг друга по лицу, а потом сцепились. Схватка оказалась мощной - под конец один из мужчин за голову волочил другого, чтобы вытащить из лифта.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
То напорется олень, то тюлень.