️Жилое здание в Китае в котором проживает свыше 20 000

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Впечатляющее здание высотой 206 метров находится в городе Хэнджоу и имеет от 36 до 39 этажей, в зависимости от того, с какой стороны вы находитесь. По некоторым данным реально в доме проживает около 30 тысяч человек.
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Метки: Видео Китай дом здание люди многоэтажка недвижимость
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Автор, ты лучше покажи где они все паркуются этим домом?!?!
Жесть какая-то!