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️Жилое здание в Китае в котором проживает свыше 20 000

️Жилое здание в Китае в котором проживает свыше 20 000

Автор:
23 июня 2023 09:08
Метки: Видео   Китай   дом   здание   люди   многоэтажка   недвижимость   
1096
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Впечатляющее здание высотой 206 метров находится в городе Хэнджоу и имеет от 36 до 39 этажей, в зависимости от того, с какой стороны вы находитесь. По некоторым данным реально в доме проживает около 30 тысяч человек.

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Метки: Видео   Китай   дом   здание   люди   многоэтажка   недвижимость   
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14k
котегRUS 47 минут назад
Человейник натуральный
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Совранский 22 минуты назад
Готов поверить!
Автор, ты лучше покажи где они все паркуются этим домом?!?!
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